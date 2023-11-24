藍營人選終於定 賴士葆：侯友宜、趙少康連袂組合最強
藍白合破局，國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康今正式組成侯趙配，國民黨立委賴士葆今表示國民黨對藍白合仁至義盡，稱侯趙配是最強組合。
賴士葆表示，藍白合的呼聲超過半年以上。到最近幾次的洽談峰迴路轉，反反覆覆，忽左忽右，忽上忽下，扣人心弦，民眾的焦慮與憂心難以言喻，超過6成以上的主流民意希望下架民進黨。將近8年以來，民進黨意識形態治國，倒行逆施，整個民主法制都受到扭曲衝擊，人民望治心切，希望藍白合能夠撥亂反正，迫切希望政黨輪替可以守護中華民國，讓台灣免於戰爭的恐懼，讓人民能夠平安自由地過日子。
賴士葆指出，國民黨對於促成藍白合可以說仁至義盡極盡，展現包容與退讓，過程中 侯友宜 的風度、氣度、忍讓都已經到唾面自乾的地步。這幾個月，每天走訪基層接觸的民眾以及接到民眾打來的電話，顯示民眾的心態變化，從幾個月前對侯友宜不冷不熱，到後來看到侯友宜被羞辱、國民黨被貶抑，意外地激發許多藍營的民眾歸隊，表達同仇敵愾、怒不可遏的心聲，甚至不希望藍白合的聲音高於希望藍白合，民眾強烈的反應要走自己的路，表達黨要有黨格，人要有人格，自己拚不求人。
賴士葆總結，侯友宜用行動證明，擔任國家元首的誠信和重然諾是最基本和最重要的品格，忍著備受羞辱是因為希望下架民進黨、守護中華民國，現在這一頁已經翻篇了，侯友宜和趙少康連袂是最強組合，攜手合作互相幫補走自己的路，讓人民有最好的選擇，大家一起加油 。國民黨會贏得最後的勝利。
▪ 政黨票多關鍵？不僅藍綠角力不分區立委 4門檻成小黨生存挑戰
▪ 整理包／2024總統與立委選舉保證金知多少？退還門檻一次看
▪ 不斷更新／2024全國不分區立委 各黨提名名單一次看
▪ 不斷更新／登記起跑!看2024立委大選 看各選區參選名單New
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言