影／親民黨公布不分區名單 宋楚瑜當總教練不入列

親民黨今天公布10席不分區立委提名名單，排序第一的是曾任兩屆立委的財政金融專家李桐豪，第二名則是同樣擁有兩屆立委資歷的前立委陳怡潔，另包括憲政法學專家曲兆祥、前台灣省農林廳副廳長何偉真等人皆上榜。至於「永遠的宋省長」親民黨主席宋楚瑜則未入列，表示自己將扮演橘營總教練的角色。

宋楚瑜在公布記者會上表示，這10位親民黨提出的不分區，要真正做台灣的良心，講真話做實事，沒有包袱，親民黨與其他黨最大的不同，是他身為黨主席，在決定要請10位大將來之前，不僅有先諮詢黨內，還跟每一位也都促膝長談，把理念溝通好。

親民黨2020不分區立委提名22位，最後政黨票得票率約3.6％，未過分配不分區席次的5％門檻。2024親民黨捲土重來，宋楚瑜提出10位人選，希望力拚進入國會。前五名分別是第5、8屆立委李桐豪、第8、9屆立委陳怡潔、師大政治研究所教授曲兆祥、台灣省農林廳副廳長何偉真以及嘉義縣前議員簡泰河。5至10名則分別是，建築文化專家藍志玟、原民青年代表吳建德、客家法政學者黎淑慧、眷村子弟基層教育代表孫信君以及兩岸關係專家黎建南。 親民黨今天公布10席不分區立委提名名單，宋楚瑜在公布記者會上表示，這10位親民黨提出的不分區，要真正做台灣的良心，講真話做實事，沒有包袱。記者林俊良／攝影 親民黨今天公布10席不分區立委提名名單，宋楚瑜在公布記者會上表示，這10位親民黨提出的不分區，要真正做台灣的良心，講真話做實事，沒有包袱，宋楚瑜特別書寫書法一幅與同志共勉。記者林俊良／攝影 親民黨主席宋楚瑜在公布記者會上表示，這10位親民黨提出的不分區，要真正做台灣的良心，講真話做實事，沒有包袱，親民黨與其他黨最大的不同，是他身為黨主席，在決定要請10位大將來之前，不僅有先諮詢黨內，還跟每一位也都促膝長談，把理念溝通好。記者林俊良／攝影 親民黨今天公布10席不分區立委提名名單。至於「永遠的宋省長」親民黨主席宋楚瑜則未入列，表示自己將扮演橘營總教練的角色。記者林俊良／攝影

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