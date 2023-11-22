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照顧全台400萬長者 衛福部擬調升社區關懷據點業務費

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
行政院副院長鄭文燦今天上午出席衛福部「全國社區發展金卓越社區表揚典禮」時表示，政府已規劃調升長照預算，由今年650億成長至明年876億，部分經費將用於調升社區關懷據點業務費，以反映日漸高漲的物價。記者林琮恩／攝影
行政院副院長鄭文燦今天上午出席衛福部「全國社區發展金卓越社區表揚典禮」時表示，政府已規劃調升長照預算，由今年650億成長至明年876億，部分經費將用於調升社區關懷據點業務費，以反映日漸高漲的物價。記者林琮恩／攝影

台灣即將進入超高齡社會，除長照ABC三級據點外，社區關懷據點多由社區發展協會負責運營，為社區中最初級的長照服務，但社區關懷據點制度成立至今，費用未曾調整，中央每月僅補助1萬元業務費，全台4千餘處社區關懷據點，卻要撐起400萬名長者照護。行政院今表示，已交由衛福部研擬明年調升業務費。

行政院副院長鄭文燦今天上午出席衛福部「全國社區發展金卓越社區表揚典禮」時表示，全台共有4799處社區關懷據點，其中3300處是由社區發展協會負責營運。至2026年，全台將有460萬名長者，扣除全台約9萬名照服員，可照顧50萬個長照家庭，有約400萬人是社區關懷據點要服務的對象。

鄭文燦說，社區資源不足，亟需政府協助，已規劃調升長照預算，由今年650億成長至明年876億，部分經費將用於調升社區關懷據點業務費，以反映日漸高漲的物價。藉此讓更多長者能夠在地老化，符合超高齡社會長者互相照顧，共榮、共好的模式。

「社區關懷據點業務費用確實該調整，但實際費用仍在精算。」衛福部社家署署長簡慧娟會後受訪表示，社區關懷據點從制度成立至今，不曾調漲業務費，目前社家署補助社區關懷據點每月1萬元，地方政府亦可自行編列經費補助。隨物價上漲，衛福部參考物價指數酌予調增，因涉及法制作業，必須修正「長照服務發展獎助作業要點」，目前仍在研議中，實際調幅尚無定論。

衛福部長照司副司長吳希文表示，巷弄長照站（C據點）係由社區關懷據點疊加提供，經費來源是社區關懷據點費用加上預防延緩失能費用及巷弄長照站獎助業務費等提供，明年社區關懷據點補助費用調升後，長照C據點將連帶受惠。

長照 衛福部

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