綠轟高虹安市長室加班費比林智堅多10倍「報好報滿」高虹安：揣測不實

民進黨籍市議員劉彥伶今天質詢批評市長高虹安市長室加班費「報好報滿」，經調閱資料發現今年1到10月加班時數3536小時、加班費支領42萬2974元，對比前市長林智堅上任頭一年1665小時多了2倍，加班費4萬5890元多了近10倍，施政滿意度卻吊車尾，大酸「錢領飽飽、績效空空」。高虹安答詢時表示，這些說法是揣測不實，並無報好報滿。

竹市府中午發出新聞稿回應，市長室不同時期的員工人數不同，不能齊頭式比較，又涉及每年實際業務情況各有不同，以及是否按規申報加班，也有個人選擇（請領加班或申請補休）意願，無法一概而論。市府強調絕無浮濫情事，都是依規請領加班費或補休。

劉彥伶質詢時以「公積金的都市傳說」為題揭露市長室申報加班情形，她拿出人事處提供的資料，提及高虹安上任以來，今年今年1到10月加班時數3536小時、加班費42萬2974元，對比林智堅上任首年2015年加班費差距近10倍，「太誇張、離譜」。

該份加班時數與加班費統計資料也顯示，新竹市政府市長室前2年分別為2021年一般加班時數3599小時、16萬9886元，以及2022年2374小時、28萬3532元。

「這讓人不免想到發生立法院公積金事情。」劉彥伶直言，從立院到市府都有這樣的狀況，是否有要求員工回捐？也提到林智堅市長室都是通宵達旦，認真工作請領加班沒有問題，但高市府加班之後是否有達成一定的績效，從高虹安施政滿意度看來卻是相去甚遠。

高虹安答詢先駁斥劉彥伶的質詢是揣測不實，她絕對沒有要求機要秘書或參議、三長回捐任何的錢，也強調機要秘書並沒有所謂報好報滿加班的情況。

劉彥伶接著搬出新竹市政府及機關學校員工加班費支給管制要點修正規定，裡面提到員工加班每天不超過4小時、每月不得超過20小時，但因業務需要得申報，質疑是否因此加班費暴漲？更強調依規定加班應優先以補休假方式辦理，但為何實際上加班費暴增那麼多？

對此，竹市府說明，2021年前市府市長室員工加班時數3599小時，與議員所示今年度推估至年底加班時數相比，並無明顯差異，但2022年或因前市府市長室有後續選舉規畫等其他因素，有人事更迭，故自去年中起，市長室員工加班時數總時長才降為2374小時。

市府也指出，市長室專案加班簽核自林智堅前市長時期即已存在，最高曾達80小時，顯見市長室員工加班規定並無特例。無論過去或現在，同仁只要符合人事規定，可選擇請領加班費或選擇補休，有同仁因為業務屬性關係若一時無法補休，通常就會用加班費方式來請領。 民進黨籍市議員劉彥伶今天質詢批評市長高虹安市長室加班費報好報滿，經調閱資料發現今年1到10月加班時數3536小時、加班費支領42萬2974元，比之前都要多。記者張裕珍／攝影 民進黨籍市議員劉彥伶今天質詢批評市長高虹安市長室加班費報好報滿，依照相關規定必須以請補休為優先。記者張裕珍／攝影 民進黨籍市議員劉彥伶今天質詢批評市長高虹安市長室加班費報好報滿，經調閱資料發現今年1到10月加班時數3536小時、加班費支領42萬2974元，比前市長林智堅第1年要多出許多。圖／取自新竹市議會直播畫面

商品推薦