賴清德喊民進黨100%支持高嘉瑜 游淑慧質疑：問問這3人
民進黨總統參選人賴清德日前到內湖碧山巖開漳聖王廟參香，以立委高嘉瑜問政表現傑出、積極爭取港湖建設、交通建設成績有目共睹3大理由，再次強調全黨百分之百支持。不過，國民黨台北市大同、士林立委參選人游淑慧質疑「不見得吧？」問問徐國勇（內政部前部長）、姚文智（前立委），甚至是蔡英文總統。
游淑慧臉書指出，高嘉瑜的困境其實是賴清德的困境，她相信賴清德百分百支持高嘉瑜，但問題是賴清德自己都無法百分百掌握民進黨。親賴的立委何志偉，因為派系恩怨，初選被世代逆交替。
她說，親賴的高嘉瑜，黨內反高人士知道初選無人能敵，於是借刀殺人，不惜暗助他黨的吳欣岱（台灣基進台北市內湖南港區立委參選人）。這些人不讓高、何好過，甚至是不讓賴清德好過。
游淑慧表示，看看之前賴清德提名推動的「民主大聯盟」，後來紛紛爆出爭議或黨內逼退，最後變成「退選大聯盟」。賴清德知道這些狀況，但他卻無可奈何，他上有英太后，下有各諸侯派系，賴清德無法強勢整合黨內、保住自己人。所以高嘉瑜的困境，其實來自於賴清德的困境。
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