調查局增一副局長 陳以信：民進黨行政肥大 像分贓政治

行政院院會今通過調查局組織法第5條修正案，以加強打詐、資安、科技辦案為由，調查局未來除局長外，將有3位副局長。藍營質疑，民進黨執政8年不做，為何選在這個節骨眼調整？民進黨上任後不斷增設官職，莫此為甚，簡直就像在分贓政治。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗指出，經了解後，調查局這次增設的目的是要加強資訊部分的業務，客觀來說，實屬合理。不過外界關注的是，為何會選在選前六十多天通過，並發布訊息，是否有其他目的？

國民黨立委陳以信則批，民進黨上任後，行政肥大化，增官設職、新增官位，破壞官制，莫此為甚，像是分贓政治。

陳以信表示，調查局本就有所體制，但民進黨上任不斷破壞體制，這種狀況一定會被民眾反噬。 國民黨立委曾銘宗。圖／聯合報資料照片

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