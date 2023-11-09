快訊

張忠謀獲頒李國鼎獎！現場大咖雲集 台積電董座劉德音：1.4奈米會留在台灣

身體出狀況！驚爆眼睛受損「排隊等換眼角膜」 利菁：面對了就得堅強

4國小女童水中偷加黃金葛汁毒害同學！家長僅對3人求償百萬 原因曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

調查局增一副局長 陳以信：民進黨行政肥大 像分贓政治

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委陳以信。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委陳以信。圖／聯合報系資料照片

行政院院會今通過調查局組織法第5條修正案，以加強打詐、資安、科技辦案為由，調查局未來除局長外，將有3位副局長。藍營質疑，民進黨執政8年不做，為何選在這個節骨眼調整？民進黨上任後不斷增設官職，莫此為甚，簡直就像在分贓政治。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗指出，經了解後，調查局這次增設的目的是要加強資訊部分的業務，客觀來說，實屬合理。不過外界關注的是，為何會選在選前六十多天通過，並發布訊息，是否有其他目的？

國民黨立委陳以信則批，民進黨上任後，行政肥大化，增官設職、新增官位，破壞官制，莫此為甚，像是分贓政治。

陳以信表示，調查局本就有所體制，但民進黨上任不斷破壞體制，這種狀況一定會被民眾反噬。

國民黨立委曾銘宗。圖／聯合報資料照片
國民黨立委曾銘宗。圖／聯合報資料照片

陳以信 調查局

延伸閱讀

調查局擬增設一副局長 明年初高層人事爭奪戰提早開打

查打詐不先增調查員 政院先修法讓調查局增1副局長

洪秀柱到台南助選陳以信 批綠營「重情重義重查某」

陳以信質疑贈送捕蚊器過期 王定宇：烏龍指控

相關新聞

調查局擬增設一副局長 明年初高層人事爭奪戰提早開打

行政院院會今通過調查局組織法第５條修正案，以加強打詐、資安、科技辦案為由，增設一名副局長，一旦修法通過，調查局未來除局長...

立院初審住宅法修法 租金補貼房東不必擔心被查稅

立法院內政委員會今初審通過「住宅法部分條文修正草案」、「危老條例部分條文修正草案」及「建築師法第28條之1條文修正草案」...

【重磅快評】薛瑞元到底要陳培哲小心什麼？

中研院院士陳培哲受訪，指新冠疫情期間政府成立疫苗國家隊，給人觀感卻成政府幫高端開法說會，「指揮中心成為股價炒手」。衛福部...

就算侵台代價遠超諾曼第登陸 恐也擋不了共軍統一決心

英國「經濟學人」最新報導稱，共軍登陸台灣所需動用的船隻、車輛與物資補給將遠超1944年盟軍諾曼第登陸的規模。類似的評估還有美國軍事專家彼得．蘇丘去年在美軍事網站《1945》發文表示，中國若武統台灣，至少要動用120萬解放軍。 解放軍若武統台灣，軍事代價確實高得嚇人。不過解放軍已多次重申，台灣是中國核心利益，誰膽敢把台灣從中國分裂出去，中國軍隊將不惜一切代價維護祖國的統一。

馬克宏派親信「非洲先生」駐台 法國更用力布局印太

法國總統馬克宏進入第二任期，今年對印太地區採取了更為積極的戰略布局，不但7月份展開太平洋島國之旅，同時也在前任法國在台協會主任公孫孟卸任後，指派他的顧問巴黎思接任。究竟法國葫蘆裡賣什麼藥？巴黎思在受訪時說，他已向蔡英文總統傳話，表達法國有意在印太增加足跡的政策方向。

政院通過營養及健康飲食促進法草案 不實訊息恐罰30萬

歷經四十年，行政院會今天終於通過「營養及健康飲食促進法」草案，將函請立法院審議。修法重點包括規範人民營養調查，訂定食飲建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。