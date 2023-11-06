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Podcast玩大冒險 賴清德被苗博雅被撥亂頭髮又自行恢復

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨總統參選人賴清德昨天參加社民黨立委參選人苗博雅主持的「Live Podcast」。圖／賴清德競選辦公室提供
民進黨總統參選人賴清德昨天參加社民黨立委參選人苗博雅主持的「Live Podcast」。圖／賴清德競選辦公室提供

民進黨總統參選人賴清德昨天參加社民黨立委參選人苗博雅主持的「Live Podcast」，現場玩起真心話大冒險。針對國防、交通及擔任行政院長時引發的「功德說」回答，如果民眾不滿意，就要進行大冒險。最後賴在鼓譟下完成大冒險，也讓苗博雅撥亂頭髮，再自行恢復。

賴清德解釋當初的「功德說」時，強調他擔任行政院長時去參加衛福部長照服務專線成立，當時說未來會增加長照服務員的薪水到3萬元以上，也會增加社會對長照服務員的肯定，並強調長照服務員是服務年紀大的身心障礙者，等於是做功德一樣，但可能網路上只擷取了某一段，但如果看到完整的論述，就會明白他的說法。

苗博雅問現場是否滿意賴的回答，大部分民眾都說滿意，舉了「圈」的牌子，但又有人因為想要看賴清德玩大冒險，又舉了「叉」。最後賴清德順應民意，轉了大冒險轉盤，轉盤上有白袍、唱歌、頭髮。最後賴轉到頭髮，必須讓苗博雅把他的頭髮撥亂，在自己恢復。

賴清德今天在IG表示，「第一次參加 Live Podcast ，沒想到竟然保不住我的頭髮」。現場的問題及事件都非常辛辣，像是2005年他在立院和國民黨立委起衝突，或是當年他在台南勸說路人不要逆向而遭到圍毆，甚至連當年的「功德說」也都在題目中。

賴清德說，「不過我也沒在怕，所有問題我都在現場和大家完整解釋了一遍原委和經過，也得到大家的認同與掌聲。但我想，可能是大家太想看我進行大冒險了，最後在鼓譟之下，還是得到過半的『叉』，也只好讓阿苗撥亂我的頭髮了。」

民進黨總統參選人賴清德昨天參加社民黨立委參選人苗博雅主持的「Live Podcast」，被苗博雅撥亂頭髮。圖／取自賴清德IG
民進黨總統參選人賴清德昨天參加社民黨立委參選人苗博雅主持的「Live Podcast」，被苗博雅撥亂頭髮。圖／取自賴清德IG

賴清德 頭髮 長照

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