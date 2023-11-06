東森電視董事擔任中嘉的法人董事 邱顯智批NCC完全失能
時代力量立委邱顯智上午在立院黨團舉行「東森董事當中嘉上層董事！建商媒體王國，NCC要不要查？」記者會，邱顯智指出，東森電視董事范瑞穎由泓順投資指派，擔任中嘉的法人董事，此舉已經違反「系統商與頻道商結合」的狀況。
邱顯智批，中嘉相關爭議連環爆出，從三立、萬海入股，到宏泰公益信託不履行捐款承諾，再加上東森電視范瑞穎的人事案，NCC作為監理機關的職能已經完全失能、完全失去作用。
對此，NCC近日連續發新聞稿表示，中嘉案已在陸續調查中，盼外界給予獨立審查空間。
👉2024選戰最前線
▪ 聯合報最新民調／賴清德30%領先 侯友宜、柯文哲旗鼓相當
▪ 聯合報最新民調／4成5盼下架民進黨 侯柯郭合作將贏15個百分點
▪ 聯合報最新民調／區域立委、政黨票支持度 看藍綠白政黨誰領先？
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言