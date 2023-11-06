東森電視董事擔任中嘉的法人董事 邱顯智批NCC完全失能

時代力量立委邱顯智上午在立院黨團舉行「東森董事當中嘉上層董事！建商媒體王國，NCC要不要查？」記者會，邱顯智指出，東森電視董事范瑞穎由泓順投資指派，擔任中嘉的法人董事，此舉已經違反「系統商與頻道商結合」的狀況。

邱顯智批，中嘉相關爭議連環爆出，從三立、萬海入股，到宏泰公益信託不履行捐款承諾，再加上東森電視范瑞穎的人事案，NCC作為監理機關的職能已經完全失能、完全失去作用。

對此，NCC近日連續發新聞稿表示，中嘉案已在陸續調查中，盼外界給予獨立審查空間。

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