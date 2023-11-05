聽新聞
test
0:00 / 0:00

被爆違法吸食加熱菸！梁文傑喊該罰就罰 反駁那不是飲酒趴：是單純聚會

聯合報／ 記者林銘翰丘采薇／台北即時報導
民眾黨立委陳琬惠今天爆料，陸委會副主委梁文傑（左一）吸食加熱菸，完全不顧旁人眼光。圖／陳琬惠國會辦公室提供 ※ 提醒您：抽菸，有礙健康
民眾黨立委陳琬惠今天爆料，陸委會副主委梁文傑（左一）吸食加熱菸，完全不顧旁人眼光。圖／陳琬惠國會辦公室提供 ※ 提醒您：抽菸，有礙健康

民眾黨立委陳琬惠今天爆料，新版菸害防制法在今年3月上路，加熱菸受到納管，通過健康風險評估審查才能上市，然而陸委會副主委梁文傑在一場新潮流高層的飲酒趴，肆無忌憚地使用吸食加熱菸。梁文傑晚間表示，如果有違法令，該罰就罰，謝謝提醒。

陳琬惠晚間發布新聞稿表示，新版菸害防制法在今年3月上路，加熱菸受到納管，通過健康風險評估審查才能上市，然而梁文傑在一場新潮流高層的飲酒趴，完全不顧旁人眼光，肆無忌憚地使用吸食加熱菸，請衛福部長薛瑞元說明是否要開罰。

對此，梁文傑發表聲明表示，陳琬惠指出他抽菸的地方，是在一間位於台北市南京東路的居酒屋門口，當天就是單純朋友聚會，「不是什麼趴」，如果有違法令，該罰就罰，自己的太太也不希望他再抽菸，謝謝提醒。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

2024選舉 2024總統選舉 潘孟安 賴清德 梁文傑 陳琬惠 新潮流

延伸閱讀

綠營新潮流高層飲酒趴曝光！梁文傑遭爆公開吸食加熱菸 潘孟安也在場

衛福部立醫院幫護理師加薪？ 薛瑞元曝短痛、長痛考量

醫師不可刊登醫療廣告被判違憲 衛福部長曝衍生此問題

台灣腦庫揭牌 薛瑞元：編列預算科研補助支應

相關新聞

徐巧芯再爆有兩長髮辣妹出入 梁文傑：請勿移花接木

民眾黨立委陳琬惠昨天指出，陸委會副主委梁文傑參加新系高層飲酒趴，還發出他抽加熱菸照片，國民黨北市議員徐巧芯深夜再發出有兩...

梁文傑吸加熱菸 民眾黨：有特權？

民眾黨立委陳琬惠昨天說，新版菸害防制法在今年三月上路，加熱菸被納管，通過健康風險評估審查才能上市，然而陸委會副主委梁文傑...

賴清德：希望新北市對礦區通案處理 給居民一個機會

民進黨總統參選人賴清德的萬里老家最近被攻擊是違建，賴清德接受名嘴黃暐瀚訪問時指出，希望新北市政府也能夠就新北市範圍的礦區...

黃國昌指控台鹽綠能找立委施壓 趙天麟：基層員工陳情

時代力量前立委黃國昌今天指控，台鹽綠能總經理吳博鑫找上民進黨立委趙天麟，當面痛罵母空司台鹽，竟然可以藉由立委施壓，簡直視...

被爆違法吸食加熱菸！梁文傑喊該罰就罰 反駁那不是飲酒趴：是單純聚會

民眾黨立委陳琬惠今天爆料，新版菸害防制法在今年3月上路，加熱菸受到納管，通過健康風險評估審查才能上市，然而陸委會副主委梁...

黃國昌指綠營權貴操控台鹽綠能 再爆總經理找立委施壓

時代力量前立委黃國昌今天說，台鹽綠能前董事長陳啟昱透過增資引進四大民股，陳啟昱離開後換成力暘集團旗下的吳博鑫入主，沒想到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。