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被爆違法吸食加熱菸！梁文傑喊該罰就罰 反駁那不是飲酒趴：是單純聚會
民眾黨立委陳琬惠今天爆料，新版菸害防制法在今年3月上路，加熱菸受到納管，通過健康風險評估審查才能上市，然而陸委會副主委梁文傑在一場新潮流高層的飲酒趴，肆無忌憚地使用吸食加熱菸。梁文傑晚間表示，如果有違法令，該罰就罰，謝謝提醒。
陳琬惠晚間發布新聞稿表示，新版菸害防制法在今年3月上路，加熱菸受到納管，通過健康風險評估審查才能上市，然而梁文傑在一場新潮流高層的飲酒趴，完全不顧旁人眼光，肆無忌憚地使用吸食加熱菸，請衛福部長薛瑞元說明是否要開罰。
對此，梁文傑發表聲明表示，陳琬惠指出他抽菸的地方，是在一間位於台北市南京東路的居酒屋門口，當天就是單純朋友聚會，「不是什麼趴」，如果有違法令，該罰就罰，自己的太太也不希望他再抽菸，謝謝提醒。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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