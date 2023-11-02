總統連署書今傍晚5點將截止 竹市選委會收件暫「掛蛋」

總統大選逼近，各縣市選委會今天是受理第16任總統副總統選舉連署書件最後1天，新竹市選委會設置連署書受理處，假日也有開放，但近半個月來冷冷清清，連署書收件迄今「掛蛋」。若收到連署書則會採形式書面審查，後續將由中選會審查積極資格。

中央選舉委員會日前公告第16任總統、副總統選舉被連署人名單，共有10組申請為總統、副總統選舉被連署人，其中最受矚目的被連署人是鴻海創辦人郭台銘、藝人賴佩霞的「郭賴配」，在各縣市都設有連署站，但近期陸續傳出有買連署書等涉賄爭議。

因應正副總統連署作業，新竹市選委會從9月19日至11月2日，在選委會一樓大廳設置「第16任總統副總統選舉連署書受理處」，不只平日上班日有開放，周六、日也派員輪班等候受件。不過，新竹市選委會指出，截至今天中午完全沒有收到任何連署書。

爭取獨立參選總統的郭台銘昨天下午到台北市選委會送交連署書，據了解，部分縣市選委會也有收到陳美妃、巫超勝等其他被連署人的連署書。新竹市近月雖然設有總郭台銘的總統連署站，但站點與造勢活動並不多，郭台銘本人也未到竹市爭取支持。

新竹市選委會副總幹事張運奇說，今天下班前若收到正副總統連署書，選委會人員將會發給領據、形式書面審查、登錄、彙整後造冊報中選會審查。所謂形式書面審查主要是確認連署書上面名字、身分證字號等基本資料是否有缺漏，並會登錄造冊，後續交由中選會實質審查連署人資格，包含是否身分重複、設籍時間是否符合等。 新竹市選委會設置第16任總統副總統選舉連署書受理處，假日也有開放，但近半個月來冷冷清清，連署書收件迄今「掛蛋」。圖／新竹市選委會提供

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