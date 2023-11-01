影／全國信賴台灣客家助選團成軍 許信良出席相挺

全國信賴台灣客家助選團成軍記者會下午舉行，但是賴清德臨時因中執會開會而未出席，倒是久未露面的客家大老前主席許信良出席相挺， 呼籲很少嬴過的竹苗地區客家人要更團結，支持賴清德。 全國信賴台灣客家助選團成軍記者會下午舉行，但是賴清德臨時因中執會開會而未出席，倒是久未露面的客家大老前主席許信良（圖）出席相挺。記者曾吉松／攝影 全國信賴台灣客家助選團成軍記者會下午舉行，久未露面的客家大老前主席許信良（左）出席相挺， 呼籲很少嬴過的竹苗地區客家人要更團結，支持賴清德。記者曾吉松／攝影

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