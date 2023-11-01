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影／全國信賴台灣客家助選團成軍 許信良出席相挺

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
全國信賴台灣客家助選團成軍記者會下午舉行，但是賴清德臨時因中執會開會而未出席。記者曾吉松／攝影
全國信賴台灣客家助選團成軍記者會下午舉行，但是賴清德臨時因中執會開會而未出席。記者曾吉松／攝影

全國信賴台灣客家助選團成軍記者會下午舉行，但是賴清德臨時因中執會開會而未出席，倒是久未露面的客家大老前主席許信良出席相挺， 呼籲很少嬴過的竹苗地區客家人要更團結，支持賴清德。

全國信賴台灣客家助選團成軍記者會下午舉行，但是賴清德臨時因中執會開會而未出席，倒是久未露面的客家大老前主席許信良（圖）出席相挺。記者曾吉松／攝影
全國信賴台灣客家助選團成軍記者會下午舉行，但是賴清德臨時因中執會開會而未出席，倒是久未露面的客家大老前主席許信良（圖）出席相挺。記者曾吉松／攝影
全國信賴台灣客家助選團成軍記者會下午舉行，久未露面的客家大老前主席許信良（左）出席相挺， 呼籲很少嬴過的竹苗地區客家人要更團結，支持賴清德。記者曾吉松／攝影
全國信賴台灣客家助選團成軍記者會下午舉行，久未露面的客家大老前主席許信良（左）出席相挺， 呼籲很少嬴過的竹苗地區客家人要更團結，支持賴清德。記者曾吉松／攝影

賴清德 許信良 記者會

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