獨／不服1130萬罰單 涂萬財提訴願 425萬顆蛋仍流向不明

上個月農業部前部長陳吉仲因進口蛋下台，進口巴西等六國蛋品的台農、信興蛋品，也遭高雄市府開出共6張、1130萬元罰單，並已開始分期繳納罰款，但據了解，台農、信興蛋品董座涂萬財，對當初幫農業部忙，接下洗選進口蛋工作，最後落得蛋品下架、血本無歸，還被開出逾千萬元罰單，深感委屈與不服，已向高雄市府提出訴願。

今年初國內鬧蛋荒，農業部與超思簽訂緊急進口雞蛋合約，蛋品進口後，再由台農、信興洗選與包裝後，銷往全聯等通路販售；據高市衛生局調查，台農與信興在今年3至9月間，共向中央畜產會買斷828.9萬顆來自巴西、泰國、美國、菲律賓與土耳其六國蛋，但比對單據後，其中425萬多顆蛋流向至今仍不明，高雄地檢署已分案調查。

高市衛生局在上月多次約談涂萬財與台農負責人、涂萬財的黃姓媳婦，兩人無法交待清楚進口蛋的流向，加上蛋品標示，未依進口蛋的有效期限標示，而是依洗選日期標示，違反食品安全衛生管理法規避調查、標示不實等規定，在九月中下旬，相繼對台農與信興蛋品開出共6張、總金額達1130萬元的罰單。

據了解，台農與信興蛋品向高市府申請分期繳納罰金，這6筆罰單第一期罰金，在本月均依時限繳納入市庫，但台農與信興蛋品也同步向高市府提出訴願，「這6張罰單，每一張都訴願」，指不服衛生局的裁罰，依程序高市法制局將會請衛生局答辨開單理由，另方面會召開訴願委員會進行審議。

依流程，若訴願委員會裁定訴願成立，高市府應返還台農與信興已繳納的罰款，若訴願不成立，台農與信興蛋品可再循司法徒徑，打行政訴訟，而不論是在訴願或打行政訴訟期間，台農與信興蛋品仍需依分期的時程繳納罰金。

記者致電涂萬財手機，但他手機關機，致電台農與信興蛋品，因逢假日無人接聽，未能取得涂萬財的回應。

涂萬財在上月13日接受聯合獨家專訪時，曾指是因農業部拜託他，才首度接下進口蛋洗選工作，他指這幾無利潤、純粹幫忙，隔天食藥署即以蛋品標示不實等，通令全台下架，當時涂萬財還很沙力地對記者說「我照單全收」，但接下來檢調介入調查，事情愈滾愈大，記者即未再能打通其電話。

而根據高市衛生局調查，涂萬財經手的828.9萬顆進口蛋，有425萬多顆流向不明，高市衛生局指檢調已對台農、信興蛋品進行搜索，並查扣電腦等證物，基於偵察不公開，無法再說明。

涂萬財今年83歲，年輕時做養雞生意，40多年前開始賣雞蛋，先後成立台農與信興蛋品公司，台農蛋品負責人是他的黃姓媳婦，但兩公司主要掌權的人是他，此次捲進進口蛋爭議，被高市府開罰1000多萬元，應是涂萬財縱橫南部蛋業近半世紀以來，所面臨的最大事業危機。 台農蛋品位於屏東的洗選場。圖／本報系資料照片 台農蛋品位於屏東的洗選場。圖／本報系資料照片 台農、信興蛋品因捲進入進口蛋風波，被高市府開罰1130萬元。圖為台農蛋品在全聯貨架上販售。圖／本報系資料照片 台農與信興蛋品董座涂萬財不服高市衛生局開罰1130萬元，已向高市府提起訴願。圖／本報系資料照片 高市衛生局對台農與信興蛋品共開出6張，總金額達1130萬元罰單。圖／本報系資料照片

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