影／侯友宜火力全開 嗆賴清德：如何不引戰？

國民黨總統參選人侯友宜暨台中立委參選人今晚在台中聯合誓師，韓國瑜上台助講時已接近8點，全場已有1萬5000多人。侯友宜致詞嗆民進黨總統參選人賴清德，指賴說當總統選擇避戰才是責任，但不能用台獨來引戰，「請問如何能不引戰？不將引戰的導火線帶向台灣？」侯友宜強調他反對台獨，換他來做，會顧台灣平安、民主自由，不讓子孫上戰場。

國民黨總統參選人侯友宜由台中市長盧秀燕、主席朱立倫陪同大進場，現場8500多張椅子滿座，另球場二樓也有不少民眾遠觀，現場數百人站在後方。韓國瑜與正、副議長、黨籍議員及立委參選人在台上迎接。

侯友宜說，當年韓國瑜選高雄市長，捲起韓流旋風，感謝國人給國民黨機會，讓韓、盧、侯三人當選。他接著說，盧秀燕是媽媽市長，市政樣樣第一，但中捷藍線被卡，侯友宜嘆民進黨「做賊喊抓賊」，換侯友宜來做，會送給台中人期待已久捷運藍線。

侯友宜說，盧秀燕掛念台中空汙，但近年中火空汙沒少過，民進黨政府說要建非核家園，「說得口沫橫飛，卻完全做不到」。侯說，賴清德前兩天又在騙人，說核能要用來緊急備用，翌日被罵又改口說繼續非核家園，又說未來有可能再啟用核能，侯要賴清德把核能政策說清楚，執政已騙七年，難道要再騙？

侯友宜說，他的能源政策很清楚，2030減碳台灣、2035低碳台灣、2040火力無煤、2050淨零碳排台灣，還給台中、台灣乾淨空氣。侯友宜說，立委分工負責揭弊，他則用專業除弊，尤其疫苗採購、缺蛋等弊案統統要查。

侯說，美國國際友人說不支持台獨，支持兩岸對話。民進黨卻沒有跟大陸對話，賴清德說他是務實的台獨工作者，拿支牌子說他是台灣獨立萬歲的人，侯問賴到底是理念型的台獨？還是務實型的台獨工作者？能告訴人民如何避戰？如何能不引戰？不將引戰的導火線帶向台灣？

侯嗆賴清德，如要當總統，責任是選擇避戰，不能用台獨引戰，讓人民失去生命。

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