柯文哲稱賴曾登門盼支持深澳 賴清德：時間地點講清楚

民進黨總統參選人賴清德公布能源政見，對於媒體提問，民眾黨總統參選人柯文哲曾說賴清德擔任行政院長時，拜訪柯文哲談深澳電廠。賴清德表示，他什麼時候登門拜訪，時間、地點，請柯文哲講清楚，他僅僅跟柯文哲見面兩次，柯文哲都公開轉述，轉述內容還不盡是事實，曾經登門拜訪的是柯文哲。

賴清德指出，他曾經提到北部用電困難，深澳電廠是超超臨界機組，對空氣影響接近天然氣，後來停建原因是民眾感受到空氣汙染問題，因此他說如果經濟部有辦法調節北部電力運用，行政院尊重，這是可以查詢到的公開資訊。

賴清德說，柯文哲曾說和他一起吃飯，說他當時板凳坐三分之一，非常拘謹。當時是柯文哲剛當選台北市長，到台南來找總統府資政葉菊蘭，希望葉菊蘭幫柯文哲找台北市副市長。

賴清德表示，葉菊蘭住台南，柯文哲是新任台北市市長，是民進黨共同支持當選，希望找他一起出席葉菊蘭家中聚會，在這種狀況之下，哪裡需要板凳坐三分之一。

柯文哲說賴清德是自虐狂，大熱天穿西裝。賴清德說，他跑行程，參加喜宴，比較晚到，當然是穿西裝打領帶，他跟柯文哲談話的內容，就是柯文哲問他的醫師執照怎麼辦，如何解決醫師執照延續的問題，特別是專科醫師執照，我們大家都是醫界，就是談這些事情。

賴清德說，柯文哲每次都在電視節目說他很拘謹，曾經有聽過板凳坐三分之一的人，就是前總統李登輝面對前總統蔣經國時，他不是李登輝，現在是民主時代，柯文哲也不是蔣經國，不必以蔣經國自居。

賴清德表示，他未曾拜訪過柯文哲，他的確在某的場合有跟柯文哲提到能源問題，柯文哲當時也沒有答應他，柯文哲只是聽而已，這就是整個過程。說他登門拜訪請柯文哲幫助，還說他缺電改說不缺電，這跟過程有相當大的出入。

賴清德說，柯文哲要參選市長之初，來台南市拜訪過他，他以禮相待，親自撥空接見柯文哲，還特別跟柯文哲分享，如果要參選市長，要有極大的決心，因為我們都是醫師，在醫院碰到的每一個人，病人或家屬都會感謝醫師的幫忙，但走出醫院，民主時代，人民是國家的主人，關係完全不一樣，你可能都會綁在外面，當醫師是綁在醫院，從政之後，是綁在外面。

賴清德表示，他跟柯文哲分享，如果柯文哲要參選，一定全力支持。我們醫師的訓練，是私下的談話，不對外講，但他僅僅跟柯文哲見面兩次，柯文哲都公開轉述，轉述的內容還不盡是事實，曾經登門拜訪的是柯文哲。

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