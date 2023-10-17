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綠營攻藍用台中捷運議題 邱毅建議以這條回敬

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
前立委邱毅。圖/聯合報系資料照
前立委邱毅。圖/聯合報系資料照

前立委邱毅今天在臉書指出，民進黨總統參選人賴清德親自領軍批台中捷運藍線更改路線及站體，是為圖利顏家，這是老議題新炒作，賴清德欲一石二鳥，一邊打擊台中市長盧秀燕，一邊攻擊台中顏家，由賴清德掛帥親征，非同小可。

邱毅說，賴清德打擊盧秀燕，是為了攻擊國民黨整體形象，攻擊台中顏家，尤其是代表國民黨參選立委的顏寬恒，是為影響立委選情，甚至波及總統大選。這次民進黨把目標鎖定在台中捷運，有備而來。

邱毅表示，國民黨若要因應，就必須以子之矛攻子之盾，回擊賴清德擔任台南市長時，南鐵東移，圖利建商財團的往昔爭議；當年台南受傷害市民成立自救會，向賴清德強烈抗爭，但受賴清德冷血強力鎮壓，因孤立無援而挫敗。

邱毅指出，賴清德當年南鐵東移，引發圖利建商財團的質疑，現在跳出來攻擊台中捷運圖利顏家，正可考驗國民黨的危機處理能力，回擊弊案的能力。

台中捷運藍線歷經3任市長，前市長胡志強規畫路廊沿台灣大道往海線，前市長林佳龍把路線改走進沙鹿市區，現任市長盧秀燕再改回台灣大道路廊，並增設正英站，遭綠營抨擊周邊有顏家土地，涉及圖利。記者黃仲裕／攝影
台中捷運藍線歷經3任市長，前市長胡志強規畫路廊沿台灣大道往海線，前市長林佳龍把路線改走進沙鹿市區，現任市長盧秀燕再改回台灣大道路廊，並增設正英站，遭綠營抨擊周邊有顏家土地，涉及圖利。記者黃仲裕／攝影

台中捷運 賴清德 邱毅

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