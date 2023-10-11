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【即時短評】蔡總統的「非核家園夢」 氣候越熱越不擔心午後缺電？

聯合報／ 本報記者李定宇
蔡英文總統昨天國慶致詞表示「陽光越強，氣候越炎熱，就越不用擔心午後缺電」。記者曾原信／攝影
蔡英文總統昨天國慶致詞表示「陽光越強，氣候越炎熱，就越不用擔心午後缺電」。記者曾原信／攝影

12年前日本311大地震至今餘波蕩漾，日本10月5日起排放第二波福島核廢水，一連排放17天，核安議題再受關注。民進黨主張「2025非核家園」，總統參選人賴清德曾拋出，「正規畫已停機的核能機組維持未來可緊急使用的可能」；國民黨總統參選人侯友宜則主張在安全無虞下重啟核四，能源議題屢成2024大選焦點。

駕車在台62線西濱道路途行經新竹段，映入眼簾的是無數偌大的風力發電機插在海上，美麗夕陽海景不再，南台灣大面積發展光電，山林被砍、遺址被破壞，只為成就蔡政府的「非核家園夢」，百姓卻要承受缺電風險、破壞良田及魚塭，代價是否太大？

政府近年推動非核家園、減碳政策，大舉擴展風力、太陽能等綠電，卻引發噪音、生態等環境影響，苗栗西湖、台南鹽田、屏東石頭營、嘉義布袋等地陸續出現反彈聲浪。環境法律人常務理事張譽尹直指，台灣各地出現這麼多反彈聲浪，很重要因素是受影響族群並未因發展綠能獲得相對好處，說穿了就是「你家蓋光電賺錢、我反倒受害」，凸顯政府開發綠能太急了。

政府急著開發綠能，定錨「2025非核家園」、「2030減碳目標」，但蔡英文總統忘了「最會溝通的政府」承諾，只看到政府限期發展綠能，而未做好政策管控，以致被犧牲的族群大反撲。主政者當務之急是做好綠能發展政策及配套，才能凝聚社會共識。

蔡英文總統昨天國慶致詞表示，政府7年多來大幅提高能源供應，也全力推動能源轉型，終於在去年讓綠電的總發電量首度超越核電，「陽光越強，氣候越炎熱，就越不用擔心午後缺電」。

事實上，不少能源專家指出，台灣在2025年前都潛藏缺電危機，綠電破壞環境生態，利益卻集中在少數人之手。蔡總統的談話與多數民眾的感受落差，正是如人飲水，冷暖自知。

蔡英文總統昨天國慶致詞表示「陽光越強，氣候越炎熱，就越不用擔心午後缺電」。本報資料照片
蔡英文總統昨天國慶致詞表示「陽光越強，氣候越炎熱，就越不用擔心午後缺電」。本報資料照片

非核家園 蔡英文 日本 缺電

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