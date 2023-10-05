東非狒狒遭圍捕獵殺被監察院糾正 林業保育署表示遺憾

東非狒狒遭槍擊死亡，不僅引起全台關注，甚至上了國際媒體，農業部林業保育署、桃市府雙雙遭到監察院糾正，林業保育署表示，在這件事情上，林業保育署僅提供具動物追蹤專業的獵人資訊，並未派遣獵人參與，遭到監察院糾正，感到遺憾。

林業保育署表示，桃園市政府圍捕東非狒狒期間，林業保育署與桃園市、新竹縣政府密切聯繫，除提供物種鑑定協助，聯繫過程均以活體捕捉、收容為前提，進行多方聯繫與協調，並依兩地方政府請求與地緣關係考量，提供具有動物脫逃捕捉經驗的台北巿立動物園，以及協助執行外來入侵種埃及聖䴉移除，極具專業動物追蹤能力的林姓獵人團隊等資訊供兩地方政府參考，未派遣獵人前往圍捕。

林業保育署說，獵人當日因在附近進行埃及聖䴉搜尋移除任務，因此攜帶獵槍到達現場，並接受指揮、加入圍捕工作。至於獵人當時的車輛外有新竹林管處外來種移除字樣，與「執行公務中」牌示，是因為林姓獵人接受新竹分署（原新竹林管處）委託執行埃及聖䴉移除期間，需使用原住民自製獵槍，初期常引發民眾恐慌、關切甚而報警，嚴重影響移除工作，因此，新竹分署提供「執行公務中」牌示供使用；經過這次事件，牌示已收回，依實際執行日期申領牌示，任務結束後繳回。

林業保育署說，各縣市自然保育業務是地方自治事項，各地方政府早已有長期執行脫序台灣獼猴圍捕與收容專業經驗，未來，林業保育署除將持續與地方政府共同爭取人力與經費，也建議地方政府應透過組織編制員額調整充實人力；林業保育署每年也會提供相關專業訓練，與地方政府強化執行能力。

今年3月至5月間，林業保育署已會同新竹縣政府及專家學者至六福村野生動物園進行3次飼養數量清點、照養環境及防逃設施輔導與查核工作，並要求六福村進行改善工作，園方已在9月完成晶片註記、結紮與清點作業，並請園方持續改善狒狒飼養環境豐富的的相關作業。

至於監委建議，應研議「飼養保育類野生動物應具備適當場所及設備的原則指引」，林業保育署表示，已著手修訂「保育類或具危險性野生動物飼養繁殖管理辦法」，明確規範「適當場所及設備」，將視野生動物種類、習性及體型大小提供安全、乾淨生活環境，足供充分伸展及轉身且具防逃功能的籠舍空間，同時也強化野生動物登註記備查與管理措施。

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