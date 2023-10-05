快訊

不斷更新／小犬颱風重創！蘭嶼明續放颱風假 6日停班停課一覽

加入民眾黨 民進黨創黨元老鄭寶清親口證實：柯文哲不會吃錢

超有活力！4大血型誰「不容易變老」他看不出來年紀、O型更有吸引力

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東非狒狒遭圍捕獵殺被監察院糾正 林業保育署表示遺憾

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
六福村東非狒狒逃亡，從搜捕到過程到被獵殺死亡，今桃園市政府以及農業部林業保育署遭監察院糾正。圖／林務局提供
六福村東非狒狒逃亡，從搜捕到過程到被獵殺死亡，今桃園市政府以及農業部林業保育署遭監察院糾正。圖／林務局提供

東非狒狒遭槍擊死亡，不僅引起全台關注，甚至上了國際媒體，農業部林業保育署、桃市府雙雙遭到監察院糾正，林業保育署表示，在這件事情上，林業保育署僅提供具動物追蹤專業的獵人資訊，並未派遣獵人參與，遭到監察院糾正，感到遺憾。

林業保育署表示，桃園市政府圍捕東非狒狒期間，林業保育署與桃園市、新竹縣政府密切聯繫，除提供物種鑑定協助，聯繫過程均以活體捕捉、收容為前提，進行多方聯繫與協調，並依兩地方政府請求與地緣關係考量，提供具有動物脫逃捕捉經驗的台北巿立動物園，以及協助執行外來入侵種埃及聖䴉移除，極具專業動物追蹤能力的林姓獵人團隊等資訊供兩地方政府參考，未派遣獵人前往圍捕。

林業保育署說，獵人當日因在附近進行埃及聖䴉搜尋移除任務，因此攜帶獵槍到達現場，並接受指揮、加入圍捕工作。至於獵人當時的車輛外有新竹林管處外來種移除字樣，與「執行公務中」牌示，是因為林姓獵人接受新竹分署（原新竹林管處）委託執行埃及聖䴉移除期間，需使用原住民自製獵槍，初期常引發民眾恐慌、關切甚而報警，嚴重影響移除工作，因此，新竹分署提供「執行公務中」牌示供使用；經過這次事件，牌示已收回，依實際執行日期申領牌示，任務結束後繳回。

林業保育署說，各縣市自然保育業務是地方自治事項，各地方政府早已有長期執行脫序台灣獼猴圍捕與收容專業經驗，未來，林業保育署除將持續與地方政府共同爭取人力與經費，也建議地方政府應透過組織編制員額調整充實人力；林業保育署每年也會提供相關專業訓練，與地方政府強化執行能力。

今年3月至5月間，林業保育署已會同新竹縣政府及專家學者至六福村野生動物園進行3次飼養數量清點、照養環境及防逃設施輔導與查核工作，並要求六福村進行改善工作，園方已在9月完成晶片註記、結紮與清點作業，並請園方持續改善狒狒飼養環境豐富的的相關作業。

至於監委建議，應研議「飼養保育類野生動物應具備適當場所及設備的原則指引」，林業保育署表示，已著手修訂「保育類或具危險性野生動物飼養繁殖管理辦法」，明確規範「適當場所及設備」，將視野生動物種類、習性及體型大小提供安全、乾淨生活環境，足供充分伸展及轉身且具防逃功能的籠舍空間，同時也強化野生動物登註記備查與管理措施。

狒狒 監察院 農業部

延伸閱讀

【即時短評】希望監察院查進口蛋 也有查狒狒的效率與魄力

狒狒之死遭監察院糾正 桃市、農業局檢討也向中央提2建議

重創政府形象！圍捕安置狒狒變獵殺 監院糾正桃市府、農業部

批監察院人事異動 藍委：顯示蔡政府權力的傲慢

相關新聞

雙橡園國慶酒會登場 美眾院外委會主席到場挺台灣安全

中華民國駐美代表蕭美琴10月4日在華府雙橡園舉辦國慶酒會，美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenbe...

小犬狂襲！北北基桃市長遭轟「颱風夜抿紅酒」同樂 藍營反擊了

民進黨發言人卓冠廷今天表示，中度颱風小犬來襲，全台18縣市，除北北基桃外，都停班停課，但北北基桃4縣市首長昨晚卻同樂抿紅...

綠委控國民黨擋軍購十分惡質 藍委：指鹿為馬

民進黨立法院黨團今天表示，國民黨過去用各種方法，阻擋軍購預算，十分惡質，而且現在政府推動潛艦國造，國民黨立委馬文君牽涉洩...

4000僑胞返台慶雙十 旅美僑胞陳羽莎第一名報到

僑委會今天正式啟動國慶返台僑胞接待，從美國紐約返台的陳羽莎拔得頭籌，第一名報到。僑委會委員長徐佳青表示，目前已有4000...

諾魯總統將來台慶雙十 日議員祝賀團43人破紀錄

雙十國慶將至，外交部今天表示，日本國會跨黨派議員將組成43人的史上最大團來台參與，友邦則有諾魯總統昆洛斯（RussJos...

政院通過修正危老重建條例 公有土地建物除3情形應一律參加

行政院院會通過都市危險及老舊建築物加速重建條例第5條之1修正草案，明訂公有土地及建築物，除已有合理利用計畫，或公有土地面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。