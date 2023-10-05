快訊

亞運射箭／拚到最後3箭 中華隊1分不敵印度「銀恨」

國民黨團揭進口豬肉每公斤補助6元 砸3億穩豬價無效

彈跳逃生闖一片天、失去腿成英雄 那些地獄門前一遊的飛官

中央畜產會補助進口豬 國民黨團批砸3億補助無效果

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
國民黨立法院黨團副書記長吳怡玎（右起）、李德維與立委林為洲今天舉行記者會指出，今年美國豬肉進口比例截至目前占13%，且中央畜產會發布獎勵補助進口，從5月1日到9月30日之間，每公斤的進口豬肉補助新台幣6元，理由是穩定國內豬價，砸了3億卻無效。記者胡經周／攝影
國民黨立法院黨團副書記長吳怡玎（右起）、李德維與立委林為洲今天舉行記者會指出，今年美國豬肉進口比例截至目前占13%，且中央畜產會發布獎勵補助進口，從5月1日到9月30日之間，每公斤的進口豬肉補助新台幣6元，理由是穩定國內豬價，砸了3億卻無效。記者胡經周／攝影

國民黨立法院黨團副書記長吳怡玎、李德維與立委林為洲今天舉行記者會指出，中央畜產會發布獎勵補助進口，從5月1日到9月30日之間，每公斤的進口豬肉補助新台幣6元，那時大量的豬肉進口，理由是為了穩定國內豬價，但豬價沒有什麼波動，也就是中央畜產會砸了3億進去，什麼都沒有。

吳怡玎指出，進口美豬約有3000多公噸是內臟相關，是大家愛吃的黑白切，是否能讓外界知道流向，是否符合萊劑標準，美國豬不是不好，重點是要讓大家知道，萊克多巴胺的劑量符不符合最新的標準，如果繼續這樣惡搞，民進黨只會讓美國豬在台灣更難賣。

豬價 美國 豬肉

延伸閱讀

國民黨團揭進口豬肉每公斤補助6元 砸3億穩豬價無效

柯文哲嗆國民黨不敢比民調 藍委：想清楚再說 不要一天一說法

影／Linbay好油粉專造謠爭議 藍委駁綠營邏輯不通

黃曙光指某立委一直搞 李德維：點藍黨團賣國就告到死

相關新聞

駁斥吃案性騷 徐佳青：聯繫投訴下屬屢遭已讀不回 匪夷所思

僑委會委員長徐佳青遭下屬投訴吃案性騷擾，她今天強調一直積極處理，但8月底後聯繫投訴人都遭已讀不回，海外幹部竟可完全忽視首...

重創政府形象！圍捕安置狒狒變獵殺 監院糾正桃市府、農業部

監察院今天表示，圍捕安置演變為獵殺，行政機關有重大違失，監察院財政經濟委員會通過監察委員趙永清、浦忠成、紀惠容所提調查報...

蔡總統公布國慶影片強調台灣的聲音 標語提中華民國

雙十節即將到來，蔡英文總統今天在臉書公布國慶影片，主題是「台灣的聲音」。影片的最後出現國旗，也有「慶祝中華民國一一二年國...

民進黨：侯友宜是今天全新北唯一放假的人

民進黨發言人卓冠廷今天表示，中度颱風小犬來襲，全台18縣市除北北基桃外都休假，但四個縣市逾900萬市民的首長們昨晚卻同樂...

中央畜產會補助進口豬 國民黨團批砸3億補助無效果

國民黨立法院黨團副書記長吳怡玎、李德維與立委林為洲今天舉行記者會指出，中央畜產會發布獎勵補助進口，從5月1日到9月30日...

馬英九拒出席國慶 游錫堃：馬任內就寫Taiwan

擔任慶籌會主任委員的立法院長游錫堃今天出席中華民國各界慶祝112年國慶記者會，針對前總統馬英九表示蔡英文政府把「台灣」變...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。