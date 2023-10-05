中央畜產會補助進口豬 國民黨團批砸3億補助無效果
國民黨立法院黨團副書記長吳怡玎、李德維與立委林為洲今天舉行記者會指出，中央畜產會發布獎勵補助進口，從5月1日到9月30日之間，每公斤的進口豬肉補助新台幣6元，那時大量的豬肉進口，理由是為了穩定國內豬價，但豬價沒有什麼波動，也就是中央畜產會砸了3億進去，什麼都沒有。
吳怡玎指出，進口美豬約有3000多公噸是內臟相關，是大家愛吃的黑白切，是否能讓外界知道流向，是否符合萊劑標準，美國豬不是不好，重點是要讓大家知道，萊克多巴胺的劑量符不符合最新的標準，如果繼續這樣惡搞，民進黨只會讓美國豬在台灣更難賣。
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