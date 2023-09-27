總統令：監察院新任秘書長 李俊俋接任

總統府今天發布總統令，監察院秘書長朱富美下個月將轉任司法院大法官，新任秘書長由勞動部政務次長李俊俋接任，10月1日生效。

李俊俋生於嘉義市，原任勞動部政務次長。曾任淡江大學兼任講師、行政院人事行政局參事、嘉義市副市長、銓敘部政務次長、總統府國策顧問兼憲改辦公室主任、總統府副秘書長。其父是在陳水扁政府時代有「國師」之稱的憲法專家、台大法律系教授李鴻禧。

監察院長陳菊表示，期盼借重李俊俋長才，就院務規劃與運作，發揮所長，襄助院長在院務及人權工作上的推動；並相當感謝原任秘書長朱富美過去這段時間的付出，祝福她未來在新職務上持續發揮專才，為國家貢獻。

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