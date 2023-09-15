侯友宜抵紐約 上百僑胞迎接盼「綠地變藍天」
國民黨總統參選人侯友宜訪美，美東時間9月14日晚間7時55分抵達紐約甘迺迪國際機場，侯友宜禮遇通關入境，現場近百人拉布條接機，高喊「友宜友宜友宜、凍蒜凍蒜凍蒜」，國民黨國際部主任黃介正、組發會副主委夏大明前來迎接，侯友宜對在場僑胞的支持表示感謝，「我們一定愛我們中華民國，中華民國永續繁榮！」
14日晚間8時許，紐約甘迺迪國際機T4航站樓，聚集了上百名前來歡迎侯友宜的民眾，許多成員來自中國國民黨美東支部和全美台灣同鄉聯誼會，他們舉著各類歡迎橫幅，一邊揮舞著兩面旗幟：青天白日旗和海軍艦艏旗，一邊發出「歡迎歡迎！熱烈歡迎」的呼聲。
侯友宜到達後，歷經長途飛行的臉上不見一絲疲倦，臉上掛著笑容，還熱情地向前來接機的僑胞一一握手問好並合影。許多從其他城市趕來的民眾，侯友宜還關切問其返程計畫。一片歡呼沸騰聲中，歡迎群眾的口號變為「友宜凍蒜！中華民國萬歲！」
侯友宜對在場僑胞的支持表示感謝，「我們一定愛我們中華民國，中華民國永續繁榮，一直堅定地走下去，謝謝我們所有僑胞熱心的支持」。
中國國民黨美東支部常委孫運悌表示，非常希望侯友宜當選，因為他能帶著人民過更好的日子，「希望2024年綠地變藍天」。
支持民眾中還有兩名特別的人，他們是認識侯友宜47年的警官學院同學，其中一位劉Peter說，對老同學現在的成就很激動，也期待侯友宜為台灣前途作貢獻，他更稱讚侯友宜學生時代就很有擔當「現在更是有責任，會做事，不貪污」。
侯友宜行程滿檔，15日上午8時40分先在下塌飯店Hyatt Centric Times Square進行媒體聯訪；上午9時應邀出席著名外交智庫「外交政策全國委員會」座談會。10時30分參訪紐約市警局，參訪全世界最具規模，紐約市警察局的「情資整合即時打擊聯合指揮中心」。中午拜會外交關係委員會與學者座談和午餐會。
侯友宜15日下午拜會拜會紐約時報總編輯周看（Joseph Kahn）與編輯群會談，傍晚拜會紐約傳統僑社後，參加紐約傳統僑社僑宴。
侯友宜「對話與深化的友誼之旅」為期八天，其間將於紐約、紐澤西、華府、舊金山等四個城市，會晤美國國會參、眾議員，並赴美國在台協會(AIT)總部進行拜會。此外，也應邀在紐約及華府的四個智庫發表演說，並安排會晤加州當地科技與新創界人士、走訪僑社、以及與留學生進行座談等。
侯友宜此行的主要目的，是要將其政治理念、捍衛自由民主價值、以及維護台海和平穩定的決心，讓美方充分了解。透過雙方直接的溝通與交流，繼續深化中華民國與美國間長久以來的友好關係，並針對國防軍購及貿易協定等議題，創造更多的實質合作與互惠互利。
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