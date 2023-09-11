立法委員林淑芬、台灣女人連線理事長黃淑英、痛痛女孩Amber家長上午舉行「HPV疫苗痛痛女孩勝訴再三案！衛福部，你還要上訴嗎？」記者會，記者會邀請衛生福利部疾病管制署專門委員張育綾出席，呼籲衛福部不要再上訴了，也別再「為打官司改規則」。

開放接種公費HPV疫苗後，共有46件提出疫苗接種受害救濟，當中有22人出現幼年型類風濕性關節炎。其中被疫苗救濟審議小組判定「無關」的個案，目前又有3案被法院判決勝訴，共5案勝訴。但衛福部對於先前勝訴的案件，仍再提起上訴，患者持續身陷官司。

台灣女人連線理事長黃淑英表示，從108年到111年，接種HPV疫苗後，提出疫苗受害救濟的審議案件共有46件。當中有39件已審議完畢，症狀都非常類似，都是與免疫疾病有關。女人連線接獲30多起申訴中，年齡集中在11至16歲青少女。總計有22件出現類風濕性關節炎，這樣的情況不容輕視。很多被審議小組認定與疫苗施打「無關」的個案，都是打完疫苗後，才出現肌肉痠痛，但孩子正處於青春期，很多家長都以為是成長痛，延誤診斷，變得非常嚴重。

剛獲得勝訴的痛痛女孩Amber的家長表示，自己的女兒在108年9月12日，國二的時候打了二價疫苗第二劑，後續誘發幼年型類風濕性關節炎，惡夢籠罩家庭，今年8月底，終於法院給了公道。但這僅代表里程中的一小段，知道衛福部還是會利用國家機器繼續上訴，仍要對抗不公平的戰爭。

他表示，女兒現在遇到天氣變化就如同預報站，天氣變化關節痛，走路一拐一拐的。此外藥物也讓她頭髮掉落、嘴巴破好大的洞。在學校因外表和正常人一樣，卻不能動，無法上體育課，同學們卻看著她說，為何她不用跑步，正遭受到學校的霸凌。本來應該屬於青春期的笑容，她卻只能默默承受這一切。

身為家長他無法理解法條規範，但請求官員看看我們這群孩子都在受苦受難中，其中一位自殘臥軌，在群組中看到這些照片不知該怎麼說。請你們看看他們，能不能幫到他們。少數者受到保護的，而非多數者。

立委林淑芬表示，根據《傳染病防治法》第30條，因預防接種而受害者，得請求救濟補償。其立法精神是民眾因群體健康特別犧牲補償的精神。但據了解，疫苗審議小組，在敗訴後，將原本「無關」、「相關」、「無法確定」等三個判定，把無法確定的概念放到無關內。是一邊打官司，一邊修改審議辦法修改遊戲規則。