93軍人節 侯友宜：沒有前線英勇國軍 就沒有今日中華民國
海葵颱風來襲，碰上九三軍人節，新北市長侯友宜上午9時許開完工作會報，下一個公開行程是在10時30分的三鶯大橋視察，中間空檔他趕赴新北市軍人忠靈祠，悼念追憶英勇國軍忠靈。侯友宜表示，沒有前線的英勇國軍，就沒有今日的中華民國，國人不能忘記，他會追隨國軍先烈的腳步，繼續守護中華民國、守護台灣的每個人。
侯友宜今率新北市副市長朱惕之、民政局長柯慶忠、樹林區長洪崇璉等市府代表到場秋祭，侯友宜說，是每位護國英雄們的團結一心、一生為國無私貢獻，台灣才享有今日的自由與民主。為了光榮英烈的努力，也為了台灣世世代代的平安，他會堅定地將國軍愛國的決心努力傳承下去。
侯友宜說，中華民國創建迄今，很多革命先烈犧牲奉獻，他對此心懷感恩，他會追隨國軍先烈的腳步，繼續守護中華民國、守護台灣的每個人。
侯友宜也說，今日海葵颱風襲台，新北市政府全力守護市民，跟國軍弟兄們同樣心繫中華民國、台澎金馬人民的生命財產，絕不辜負當年英勇將士的犧牲奉獻，以堅定團結態度面對風災，讓颱風造成影響降到最低，盼台灣平安順遂、永續安定。
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