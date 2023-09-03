93軍人節 侯友宜：沒有前線英勇國軍 就沒有今日中華民國

海葵颱風來襲，碰上九三軍人節，新北市長侯友宜上午9時許開完工作會報，下一個公開行程是在10時30分的三鶯大橋視察，中間空檔他趕赴新北市軍人忠靈祠，悼念追憶英勇國軍忠靈。侯友宜表示，沒有前線的英勇國軍，就沒有今日的中華民國，國人不能忘記，他會追隨國軍先烈的腳步，繼續守護中華民國、守護台灣的每個人。

侯友宜今率新北市副市長朱惕之、民政局長柯慶忠、樹林區長洪崇璉等市府代表到場秋祭，侯友宜說，是每位護國英雄們的團結一心、一生為國無私貢獻，台灣才享有今日的自由與民主。為了光榮英烈的努力，也為了台灣世世代代的平安，他會堅定地將國軍愛國的決心努力傳承下去。

侯友宜說，中華民國創建迄今，很多革命先烈犧牲奉獻，他對此心懷感恩，他會追隨國軍先烈的腳步，繼續守護中華民國、守護台灣的每個人。