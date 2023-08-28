影／2040要無煤台灣！侯友宜：解決能源問題 才有國際競爭力

國民黨總統參選人侯友宜今天下午參訪彰化縣員林市建大輪胎公司，侯友宜說，當總統要把國家安全顧好，要把兩岸氣氛弄好，否則人家就不敢進來投資，還有未來也要滅碳，到2040就要無煤台灣，要先解決能源問題，才有國際競爭力。

今天下午侯友宜在彰化縣長王惠美、立委謝衣鳯、立委參選人鄭俊雄等人陪同下到田中鎮重愛幼兒園、員林市建大輪胎公司參訪，侯友宜和小朋友玩積木互動，建大總裁楊銀明也為侯友宜介紹建大的產品和未來發展方向。

侯友宜說，少子化愈來愈嚴重，去年國內的新生兒數僅有13萬多，創下歷史新低，今年的1到7月跟去年同期相比，也少了1.5％，預估今年出生率會再創歷史新低，新北市一直在推公共托育，包括保姆、公共托育、準公共托育，新北市托育率達42％，超過全世界的標準。

「要讓大家敢生敢養」侯友宜說，社會支持一定要進來，國家要負起責任、要大力幫忙，不要讓這些負擔阻礙年輕人成家和養育小孩。

侯友宜也表示，當總統要面面俱到，國家安全要顧好，要把兩岸氣氛弄好一點，否則人家就不敢進來了，很多企業因為「美國去中化」被連累，還有股神巴菲特原本投資台積電（股票） ，也是一怕，40多億就抽走、不投資了。

他強調，選總統正派和清廉只是最基本的，要有魄力做事情，要敢做，不能只有口號。還有未來要滅碳，到2035要低碳，2040就要無煤台灣，要用核電，減少碳排又便宜、又穩定，要先解決能源問題，才有國際競爭力，事情要做在前面，要說到做到。

彰化縣長王惠美說，讓她最惋惜的就是溪州99公頃的工業用地，都已經環評過了，已經進入開發階段，中央又說南彰要做農業，就把工業區取消，等她上任時，因為已經開標完，在施工了，縣府還要賠一億多元，原本說要做的智慧農業科學園區，中央又說桃園做完，再輪到彰化，結果彰化又被耽擱了，原本南彰好幾個在地企業包括建大、正新等知名大廠不得已只能往雲林等地外移擴廠。

王惠美也委曲的說，每次都在罵彰化人口外流，只罵縣府實在很沒道理，如果中央多支持，根本就不會這樣，再說二林精密園區好不容易到二階環評，只要環保署最後一關大會通過就可以開發了，結果從2020至今大會都沒開，園區可以提供200多公頃土地做為工業用地，一耽擱3年多，一坪土地已從5萬元漲到10萬元以上，又會增加企業負擔，成為彰化的痛，所以希望侯友宜市長若選上總統一定要幫彰化解決。