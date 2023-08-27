郭台銘大進場走13分鐘 高雄後援會成立逾萬支持者湧入

主流民意大聯盟今晚在高雄鳳山經武路，舉辦郭台銘高雄後援會成立，7點半現場就湧入逾萬名支持者，郭台銘7時35分進場，支持者爭相握手、拍照，高呼支持郭台銘、下架民進黨，約100公尺走了13分鐘才到台上。

傍晚會場還出現一道彩虹，支援者覺得是個好彩頭。現場自傍晚以後，就不斷湧進人潮，遊覽車也載來一車車支持者，其中不乏年輕支持者，還有從外縣市來表示支捋 。

主辦單位請來歌手孫淑媚、蔡小琥等獻唱，帶動人氣。晚間七點半時，主持人宣布現場已湧進1萬王名支持者。無黨籍高雄鼓山區建國里前里長李仁宗上台致詞說，他今年79歲，參加200多場助講，從來沒見過這麼大場面的，他向台下上萬名群眾高喊，要下架蔡英文的民進黨政府，支持台灣阿銘。

「為台、為民，郭台銘！」郭台銘在晚間7點36分時，在國民黨籍屏東議長周典論、鳳山誠義里長劉啟芳等人陪同，從會場後方，以大進場方式走上舞台，短短100多公尺，郭台銘走了13分鐘。兩旁支持者搶著與郭台銘握手，並揮舞著小國旗，呈現旗海飄揚的景象，台上主持人高喊「支持郭台銘、台灣一定贏。」

無黨籍前立委林炳坤上台，站在郭台銘身旁表示，他說主流大聯盟共同的目標鄉，就是要下架民進黨，他也相信鳳山鄉親也會支持台灣阿銘，有你們靠山，台灣阿銘一定會成功，一定會實現他的理想。