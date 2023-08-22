藍質疑上億預算好市多食安事件仍頻傳 食藥署出面回應

好市多食安事件不斷，國民黨團日前指控衛福部食藥署，一年編列95.33億元食安預算，卻仍讓國內賣場發生食安問題；近五年邊境流通稽查，編列37.54億元，還是讓不符規定的食品進口流入市面。對此，食藥署副署長林金富表示，台灣的邊境查驗嚴格程度堪稱世界之最，連後市場衛生局也積極把關，台中衛生局也因自行檢驗，才揪出大蒜調味粉含有環氧乙烷情事。

國民黨副書記長李德維指出，衛福部112年度編列食品安全預算95.33億元，較108年度編列55.3億元，增加了40.22億元，增幅比例高達72.38%；衛福部食品邊境流通稽查，近五年預算編列，總預算高達37.54億元，但食品邊境流通稽查還是漏洞百出。

對此，食藥署今發布新聞稿聲明，林金富說，111年邊境受理報驗72萬4180批食品，逐批進行審查並檢驗6萬5680批，檢驗率9.07%，可以說是全世界先進國家中最高的抽驗比率，高過美國的1.36%、日本的8.3%。

林金富表示，111年邊境檢驗結果，共664批不符合規定，合格率為99%，不符合規定產品也都依食安法第52條規定，公布檢驗不符合產品資訊，並命業者辦理退運或銷毀。

林金富說，地方衛生局也都會嚴格把關食品安全，像是台中衛生局即因自行驗香料，揪出McCormick大蒜綜合香料調味粉檢出殘留農藥環氧乙烷0.1（mg／kg），不管邊境、後市場食藥署、衛生局都相當努力稽查。

「從環氧乙烷就可以知道食藥署的嚴格把關。」林金富表示，很少國家像台灣不斷發布邊境食品檢驗結果，雖然美國、加拿大都准用環氧乙烷，但歐盟、日本、台灣都不准用於食品中，因為原先的檢驗方式檢測極限為0.01ppm，但後續跟進歐盟的方式，將極限提高到0.1ppm。

林金富表示，美國針對環氧乙烷的規範，殘留定量極限為7ppm，去年食藥署也召開過專家會議討論相關規範，委員們並不認同要採行美國的標準，因為環氧乙烷仍屬「致癌物質」；若美國有意申請環氧乙烷訂定殘留標準，只要備妥資料，食藥署都會受理審查，但應該「過不了」。

至於國民黨質疑的112年度食品安全管理預算逾95億元，林金富表示，這包含衛福部、農業部、環境部、內政部、國防部、財政部、教育部、經濟部及國科會等部會之預算，其中衛福部預算為18.2億元。