堅持年金改革是對的 林萬億：不調整 無法承擔後遺症

軍公教年金改革滿五年，行政院政務委員林萬億今天接受廣播專訪表示，他認為年改是對的，如果當時沒有改革，今天的後遺症，政府真的無法承擔，雖然付出的代價是被罵，仍也有民眾稱讚他，為台灣做了一件大家都不敢做的事，未來會給他一個公道。

林萬億說，如果當時沒有改，今天的後遺症真的無法承擔，因為當時潛藏債務愈來愈大，隨著年齡老化，退休人口愈來愈多，需要付出的愈來愈大，如果沒有在當時做合理調整，後遺症不是現在政府或未來政府可以承擔的。

林萬億指出，付出的代價就是被罵，選舉結果不理想也是，當利益被調整或減損，這是人性。仍有民眾認出他後，主動找他握手，稱讚他為台灣做一件非常重要的事，哪怕是捷運站也有人對他說，他幫台灣做了一件大家都不敢做、也是對台灣有長遠的影響，台灣未來會給你一個公道。