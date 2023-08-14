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中央能源政策造成虧損 侯辦：綠能黑金掛勾恐成未爆彈

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
國民黨總統參選人侯友宜競辦發言人黃子哲批評，馬政府與蔡政府相較，我國觀光外匯收入單年最高落差將近700億台幣，觀光產業頓時變成「觀光慘業」，侯友宜未來將提出觀光相關政見。圖／報系資料照
國民黨總統參選人侯友宜競辦發言人黃子哲批評，馬政府與蔡政府相較，我國觀光外匯收入單年最高落差將近700億台幣，觀光產業頓時變成「觀光慘業」，侯友宜未來將提出觀光相關政見。圖／報系資料照

國民黨總統參選人侯友宜辦公室今天批評，台中、台南、高雄都受到燃煤影響甚深，太陽能光電也嚴重破壞農漁民生計、生活環境；蔡政府力推綠能，黨內新潮流派系卻有人大做綠能生意，民進黨黑金掛勾問題恐成未爆彈。

國民黨立委參選人徐巧芯指出，經濟部將台電虧損原因歸咎於「俄烏戰爭後全球燃料暴漲」，但這就是燃煤、燃氣價格容易受國際事件波動影響的結果，如果用核電作基載電力，就不會受如此嚴重損失。

侯辦發言人江怡臻指出，造成缺電影響民生的是民進黨，被質疑用綠能圖利的也是民進黨，這都是擺在眼前的事實。

江怡臻說，侯友宜前幾天到台中、台南、高雄，看到燃煤發電對當地產生嚴重的空氣汙染，太陽能光電也嚴重破壞農漁民生計、生活環境。

江怡臻指出，民進黨不要視而不見，減煤淨零和不缺電民進黨做不到，就讓侯友宜來做；蔡政府力推綠能，黨內新潮流派系就有人大做綠能生意，加上台南光電弊案疑點重重，民進黨綠能黑金的掛勾問題，恐怕是個未爆彈。

民進黨 江怡臻 侯友宜

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