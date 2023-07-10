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台英雙邊醫療合作一大突破 未來赴英國有望用健保看病

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
駐英國代表謝武樵（右）及英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis）（左）代表簽署「醫衛合作瞭解備忘錄」，擬推度健保互惠，台灣人旅遊英國有望使用健保看病。圖／衛福部提供
駐英國代表謝武樵（右）及英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis）（左）代表簽署「醫衛合作瞭解備忘錄」，擬推度健保互惠，台灣人旅遊英國有望使用健保看病。圖／衛福部提供

台灣與英國關係創下有史以來最大突破。衛福部今表示，台灣與英國雙邊進行醫衛合作，由駐英國代表謝武樵及英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis）代表簽署「醫衛合作瞭解備忘錄」，擬推度健保互惠，台灣人旅遊英國有望使用健保看病。

衛福部國際合作組技監劉麗玲說，與英國備忘錄後，未來每半年由雙方大使、衛福部共同以視訊會議方式舉行工作坊，每年也將制定相關工作計畫，以落實執行合作備忘錄，以這個備忘錄架構推動實質合作，其中英國最興趣的是健保互惠，有意比照英澳合作，推動英國人來台旅遊，可使用英國健保卡看病，相對的赴英台灣人生病也可用台灣健保卡就醫。

至於未來執行細節，劉麗玲指出，如英國人在台灣用英國健保卡看病，相關醫療費用究竟是由台灣的健保支付或英國的健保支付，以及如何制定短期旅遊就醫項目給付範圍，預計近期將舉行工作坊，進行工作小組對話。

劉麗玲說，新冠疫情期間台灣的防疫表現受到國際認可，醫療水準的能見度也躍上國際，英國大使於去年底就特地拜訪衛福部，盼能與台灣深化醫療合作，這是有史以來的一大突破，開了台灣與英國醫衛合作先河，合作範圍包括疫情準備、數位健康、健康保險、心理健康、健康老化等領域。

劉麗玲表示，英國肯定台灣醫衛水準高，加上具有數位科技領域發展可能性，除了健保議題以外，建置遠距醫療、設立虛擬病房也將是討論項目之一，期盼藉由資訊分享及交流、雙邊互訪、共同辦理工作坊及會議等機制進行交流合作。

台英雙邊醫療合作一大突破，未來赴英國有望用健保看病。圖／美聯社
台英雙邊醫療合作一大突破，未來赴英國有望用健保看病。圖／美聯社

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