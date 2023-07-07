快訊

嘆「最終來到盡頭」！Melody宣布結束17年婚姻關係

郭信良遭搜索 賴清德清理戰場、避免衝擊大選？

素人靠Threads翻身大網紅？行家列3原因「不適合」 他貼1遊戲照曝貼文爆炸亂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遭爆養豬場超貸？陳冠廷坦承富三代 直播公開資料邀黃國昌看現場

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
立委陳明文兒子、嘉縣山區立委參選人陳冠廷位於竹崎鄉山子門養豬場，被黃國昌質疑超貸。記者呂慧瑜／攝影
立委陳明文兒子、嘉縣山區立委參選人陳冠廷位於竹崎鄉山子門養豬場，被黃國昌質疑超貸。記者呂慧瑜／攝影

立委陳明文位於嘉縣竹崎鄉的養豬場，昨晚遭前立委黃國昌直播踢爆用兒子陳冠廷名義以3000萬土地跟某農會貸款1億多；對此事件陳明文是否要回應？陳冠廷說，他掛負責人，稍後將直播跟大家報告，當然會公開申貸資料澄清。

黃國昌昨爆料，說陳明文在竹崎的養豬場現場他都去過，批陳明文搞不清楚狀況。陳冠廷也在臉書留言處大方回應，「可以跟老師（黃國昌）一起去看，也坦言他祖父、父親確實來自富裕家庭，但這些貸款皆符合規定沒有違反法令。

縣政府農業處表示，陳冠廷申請豬舍畜牧場是舊場改建，飼養頭數4000頭，2021年核准牧場改建許可證，畜牧場是嫌惡設施，受理申請依畜牧法相關規定嚴格審查。

恰巧今天下午2點半，行政院長陳建仁、農委會主委陳吉仲等人，都將出席農委會在民雄鄉新中天畜牧場的「豬瘟拔針及百億基金輔導成果」訪視，陳明文昨被黃國昌爆是「養豬戶」時機引發熱烈討論。

為何陳明文一篇暗酸文會點燃與黃國昌恩怨？陳明文為英系掌門人，前立委黃國昌本月4日點名雜糧發展基金會前董事長林源泉發很多造假補助計畫給蘇治芬在雲林的樁腳。

蘇治芬5日反擊日在臉書怒嗆「去你的」，喊話「黃國昌你儘管放馬過來」，批黃「抓了材料就抹黑」嗆黃「放馬過來」，有本事去挑戰雲林的大尾黑金。

黃國昌的回應，網歪樓狂虧「求種菜種出車的方法」。隨後陳明文力挺蘇治芬，6日在臉書發文暗酸要提供前立委黃國昌畸零地作為停車場經營的法律諮詢。

卻遭黃國昌昨晚踢爆陳明文用兒子陳冠廷名義以3000萬土地跟某農會貸款1億多，陳明文隨後臉書超灌爆刪文，遭網友稱陳為「陳刪文」，今凌晨陳冠廷發文止血澄清，指黃提的不正確。

陳與黃的交鋒戰，起源於去年12月1日網紅「館長」陳之漢與黃國昌合體直播，談立委陳明文替黑道、寶和會槍手辦理「特見」？當時陳明文在臉書發文駁不是特見，而是「增見」，也說2021年針對館長的質疑，選擇當面釋疑，解開誤解。

立委陳明文日前在嘉縣竹崎的養豬場清洗豬舍畫面曝光。圖／截取陳冠廷臉專
立委陳明文日前在嘉縣竹崎的養豬場清洗豬舍畫面曝光。圖／截取陳冠廷臉專
立委陳明文兒子、嘉縣山區立委參選人陳冠廷位於竹崎鄉山子門養豬場，被黃國昌質疑超貸。記者呂慧瑜／攝影
立委陳明文兒子、嘉縣山區立委參選人陳冠廷位於竹崎鄉山子門養豬場，被黃國昌質疑超貸。記者呂慧瑜／攝影

陳明文 黃國昌 養豬場

延伸閱讀

懶人包╱黃國昌的農牧地遭控炒地 一次看懂到底在吵什麼？

提供法服！陳明文「酸黃國昌PO文」突消失 網諷「陳刪文」

黃國昌稱不知土地被當停車場 李正皓：3鐵證打臉

陳明文黃國昌互槓 林國慶：羨慕、欽佩陳明文父子財富

相關新聞

遭爆養豬場超貸？陳冠廷坦承富三代 直播公開資料邀黃國昌看現場

立委陳明文位於嘉縣竹崎鄉的養豬場，昨晚遭前立委黃國昌直播踢爆用兒子陳冠廷名義以3000萬土地跟某農會貸款1億多；對此事件...

TPASS沒寫「行政院」拿不到補助？鄭文燦否認：沒這問題

「TPASS行政院通勤月票」剛上路，國民黨議員質疑行政院要求各縣市政府在TPASS文宣標註「行政院」，若沒標註就不給地方...

懶人包╱黃國昌的農牧地遭控炒地 一次看懂到底在吵什麼？

時代力量前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢將在7月16日下午2時在凱達格蘭大道舉辦「公平正義救台灣」活動，不過此時卻爆出黃...

民進黨：接受美容美髮業者陳情 堅決反服貿

幾位曾與民進黨主席賴清德拍片的美容美髮業者，今天至立法院陳情並向各黨團表達反服貿意見。民進黨發言人張志豪表示，「服貿通過...

大選資金蠢動 公督盟籲速修「政治獻金法」

公督盟上午在立法院舉行記者會，指出大選資金蠢蠢欲動，現行法規漏洞百出，呼籲盡速修正「政治獻金法」。公督盟表示，我國「政治...

郭再欽再爆侵占國有地 陳椒華要求國產署、檢調介入

時代力量立委陳椒華上午在立法院舉行「侵占國有地違法使用，要求檢調調查不法」記者會。陳椒華表示又接獲陳情，舉發民進黨前中執...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦