遭爆養豬場超貸？陳冠廷坦承富三代 直播公開資料邀黃國昌看現場
立委陳明文位於嘉縣竹崎鄉的養豬場，昨晚遭前立委黃國昌直播踢爆用兒子陳冠廷名義以3000萬土地跟某農會貸款1億多；對此事件陳明文是否要回應？陳冠廷說，他掛負責人，稍後將直播跟大家報告，當然會公開申貸資料澄清。
黃國昌昨爆料，說陳明文在竹崎的養豬場現場他都去過，批陳明文搞不清楚狀況。陳冠廷也在臉書留言處大方回應，「可以跟老師（黃國昌）一起去看，也坦言他祖父、父親確實來自富裕家庭，但這些貸款皆符合規定沒有違反法令。
縣政府農業處表示，陳冠廷申請豬舍畜牧場是舊場改建，飼養頭數4000頭，2021年核准牧場改建許可證，畜牧場是嫌惡設施，受理申請依畜牧法相關規定嚴格審查。
恰巧今天下午2點半，行政院長陳建仁、農委會主委陳吉仲等人，都將出席農委會在民雄鄉新中天畜牧場的「豬瘟拔針及百億基金輔導成果」訪視，陳明文昨被黃國昌爆是「養豬戶」時機引發熱烈討論。
為何陳明文一篇暗酸文會點燃與黃國昌恩怨？陳明文為英系掌門人，前立委黃國昌本月4日點名雜糧發展基金會前董事長林源泉發很多造假補助計畫給蘇治芬在雲林的樁腳。
蘇治芬5日反擊日在臉書怒嗆「去你的」，喊話「黃國昌你儘管放馬過來」，批黃「抓了材料就抹黑」嗆黃「放馬過來」，有本事去挑戰雲林的大尾黑金。
黃國昌的回應，網歪樓狂虧「求種菜種出車的方法」。隨後陳明文力挺蘇治芬，6日在臉書發文暗酸要提供前立委黃國昌畸零地作為停車場經營的法律諮詢。
卻遭黃國昌昨晚踢爆陳明文用兒子陳冠廷名義以3000萬土地跟某農會貸款1億多，陳明文隨後臉書超灌爆刪文，遭網友稱陳為「陳刪文」，今凌晨陳冠廷發文止血澄清，指黃提的不正確。
陳與黃的交鋒戰，起源於去年12月1日網紅「館長」陳之漢與黃國昌合體直播，談立委陳明文替黑道、寶和會槍手辦理「特見」？當時陳明文在臉書發文駁不是特見，而是「增見」，也說2021年針對館長的質疑，選擇當面釋疑，解開誤解。
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