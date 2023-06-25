快訊

晚上沒睡好想以午睡補眠？ 名醫揭怎麼睡才不會睡醒時頭暈腦脹

四海幫咪哥為母訓斥太子爺蔣孝文 香港三大黑幫大老來台弔唁

退撫基金23年後恐用罄 官員坦言：年改未達理想目標

教育部新政策要讓年輕人快上戰場？ 侯友宜批：這是鴨霸政府

聯合報／ 記者林宛諭劉明岩／彰化即時報導
國民黨總統參選人侯友宜今天上午到彰化縣鹿港南勢社區等地參訪，也批教育部政策急就章，是要讓年輕人快上戰場嗎？記者劉明岩／攝影
國民黨總統參選人侯友宜今天上午到彰化縣鹿港南勢社區等地參訪，也批教育部政策急就章，是要讓年輕人快上戰場嗎？記者劉明岩／攝影

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今天上午到彰化縣鹿港南勢社區參訪，針對教育部最新公布的「大學校院學士班學生就學期間服役彈性修業實施指引」，侯友宜說，教育不是急就章，這樣的政策是不是要讓年輕人快上戰場？老是推這種臨時政策只是鴨霸政府。

侯友宜今天上午到彰化縣參觀鹿港南勢社區新設總統公園，居民說期望來參觀的人會當總統，侯與陪同參訪的彰化縣長王惠美、立委、國民黨彰化縣黨部主委謝衣鳯、立委參選人阮厚爵等一起喊凍選，場面熱烈。

針對媒體詢問教育部最新公布的「大學校院學士班學生就學期間服役彈性修業實施指引」，預計今年9月實施，原本4年大學可3年讀完，1年去當兵，遭質疑是鼓勵學生當兵。

侯友宜說，這樣的政策是不是要讓年輕人快上戰場？讓人擔憂，教育不是急就章，要讓年輕人大學畢業後如何遠離戰場，進入職場，才是我們的目標，「應要這麼做，非常不合理」，要讓年輕人看到希望，是要穩定國家安全，否則老是推這種臨時政策只是一個鴨霸政府。

而彰化縣長王惠美致詞時也稱讃侯「侯侯（好好）做代誌」，決戰中台灣，贏了彰化就贏到台灣，「選錯人，就得上戰場」。

而民進黨主席、總統參選人賴清德的「信賴台灣之友會」最後一場成立大會直搗侯友宜本命區，較勁意味濃厚。

侯友宜說，新北市民在疫情最嚴竣時，缺疫苗、缺口罩、缺快篩時，「賴清德主席，你有來關心新北市民嗎?」，而為了選舉，幾乎天天來，來了二、三十次還來， 一切只是為選舉，為政治考量，並未考慮到新北市民，只會關心選舉而己。

國民黨總統參選人侯友宜今天上午到彰化縣參觀鹿港南勢社區新設總統公園，和彰化縣長王惠美、立委委謝衣鳯一起喊凍選，場面熱烈。記者劉明岩／攝影
國民黨總統參選人侯友宜今天上午到彰化縣參觀鹿港南勢社區新設總統公園，和彰化縣長王惠美、立委委謝衣鳯一起喊凍選，場面熱烈。記者劉明岩／攝影

侯友宜

延伸閱讀

侯友宜籲兩岸重啟對話 服貿協議及經貿合作應快速展開

台東助農產外銷被陳吉仲批自貶國格 侯陣營：無能還扯後腿

七月整軍逆風而上 侯友宜透露跟郭台銘有「這互動」

綠批淹水進度說謊 侯友宜嗆：「賴GPT」不斷抹黑造謠

相關新聞

綠委：中韓關係惡化導致觀光失靈 重啟服貿是拖累經濟

民進黨立委林楚茵今天表示，中韓關係惡化導致觀光失靈，柯文哲現在提重啟服貿，就是想拖累台灣經濟。

馬邀陸生訪台 教部要大學提維安計畫 專家：技術性杯葛

前總統馬英九邀北京、清華、復旦、武漢、湖南大學五校陸生7月來台交流，被蔡政府技術卡關，迄今仍難以成行。教育部發文要求台大...

教育部新政策要讓年輕人快上戰場？ 侯友宜批：這是鴨霸政府

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今天上午到彰化縣鹿港南勢社區參訪，針對教育部最新公布的「大學校院學士班學生就學期間服役彈...

日將排放福島核廢水 謝衣鳯：未見蔡政府提質疑和要求

日本預計最快今夏開始排放福島核災事故廢水，引發鄰近國家抗議，蘇澳漁民抗議汙染會影響漁民生計。國民黨立委謝衣鳯表示，非核家...

李貴敏：蔡政府不該無視配合外國讓台灣矽盾四分五裂

國民黨立委李貴敏今天表示，台灣在全球供應鏈扮演重要角色，除了台積電先進代工製程外，還擁有眾多國際領先的記憶體產品。這些廠...

進擊的年改／在野黨：年改5年大失敗 公教新陳代謝推不動

年金改革將滿5周年，根據退撫三法規定，5年內要檢討制度設計與財務永續發展。有在野黨立委表示，「年改5年大失敗」，節省公帑不如預期，且造成公務員鐵飯碗生鏽。考試院目前傾向不修法，從建立年金制度監控機制討論；但現行制度，包括退休軍公教給付和現職軍公教待遇同步調整機制，朝野認為可以合理思考，合乎社會期待。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦