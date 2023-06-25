教育部新政策要讓年輕人快上戰場？ 侯友宜批：這是鴨霸政府
國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今天上午到彰化縣鹿港南勢社區參訪，針對教育部最新公布的「大學校院學士班學生就學期間服役彈性修業實施指引」，侯友宜說，教育不是急就章，這樣的政策是不是要讓年輕人快上戰場？老是推這種臨時政策只是鴨霸政府。
侯友宜今天上午到彰化縣參觀鹿港南勢社區新設總統公園，居民說期望來參觀的人會當總統，侯與陪同參訪的彰化縣長王惠美、立委、國民黨彰化縣黨部主委謝衣鳯、立委參選人阮厚爵等一起喊凍選，場面熱烈。
針對媒體詢問教育部最新公布的「大學校院學士班學生就學期間服役彈性修業實施指引」，預計今年9月實施，原本4年大學可3年讀完，1年去當兵，遭質疑是鼓勵學生當兵。
侯友宜說，這樣的政策是不是要讓年輕人快上戰場？讓人擔憂，教育不是急就章，要讓年輕人大學畢業後如何遠離戰場，進入職場，才是我們的目標，「應要這麼做，非常不合理」，要讓年輕人看到希望，是要穩定國家安全，否則老是推這種臨時政策只是一個鴨霸政府。
而彰化縣長王惠美致詞時也稱讃侯「侯侯（好好）做代誌」，決戰中台灣，贏了彰化就贏到台灣，「選錯人，就得上戰場」。
而民進黨主席、總統參選人賴清德的「信賴台灣之友會」最後一場成立大會直搗侯友宜本命區，較勁意味濃厚。
侯友宜說，新北市民在疫情最嚴竣時，缺疫苗、缺口罩、缺快篩時，「賴清德主席，你有來關心新北市民嗎?」，而為了選舉，幾乎天天來，來了二、三十次還來， 一切只是為選舉，為政治考量，並未考慮到新北市民，只會關心選舉而己。
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