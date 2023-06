【專家之眼】鏡花水月北京行？ 布林肯與葉倫的角色串聯

肩負緩解中、美軍事對抗的美國國務卿布林肯,從出發前夕的華府記者會,與來訪的新加坡外長,DR. VIVIAN BALAKRISHNAN,共同舉行;於回應記者提問:「我們收到各方請求與建議,期待中、美兩國能負起責任管理雙邊關係。」布林肯更連兩次提到:「進一層則要對全球人民有好處的方向,開展合作。」

布林肯訪華之行甫落幕,財政部長葉倫女士立即接續,在巴黎重複了她此前一星期,於國會金融委員會上的即席評論,她再次強調:美、中關係與全球發展緊密相連;中、美經濟絕無法進行脫鉤的,而其結果也會是災難級的傷害。

就在布、習正式會晤後,布林肯旋即從北京飛往倫敦;於領銜關懷的世界難民日,並帶領七強領袖做討論,完成了從人權、烏克蘭重建到黑海穀物運送協議的替代安排。這之後,兼程返回華府的布林肯,再接見來訪的印度總理莫迪,並率團出席美洲國家組織的年會,the Organization of American States (OAS)。

有趣的是,關於中國大陸領導人是獨裁者的說法,當著印度總理莫迪來訪的聯席記者會上,拜登總統卻以支支吾吾的方式,一語帶過並且拒絕收回其用詞。

至於急切期待著展開訪華之旅的葉倫女士,則是與法國總統馬克宏做出承諾,於新全球金融公約峰會(Summit for a New Global Financial Pact)正式確認,已開發國家將對開發中國家提供1,000億美元融資;並為全球的生物多樣性與森林保護,創設保護基金。

在綠色經濟與減少碳排放的共同義務上,富裕國家必須給低收入國家優惠期限與提供協助,早已是爭議多年的議題;美國前總統川普,更在一上任立即退出了氣候峰會的條約。

於此刻,因著新冠疫情後的經濟低迷與貿易減緩,如何主動減緩窮國債務負擔和組建低碳排的全球新體系?目前是從聯合國(UN)、國際貨幣組織(IMF)、世界銀行(World Bank),一路到20強國家(G20),所共同探詢與追求目標。

新全球金融峰會的舉辦,正是希望改革金融體系和重塑應對氣候變遷的全球融資機構;並且在兩年內開始實踐行動計畫,包括債務的豁免與綠色融資。葉倫部長表示,華府將要求借款給窮國的債權國,都必須參與談判;而世銀總裁彭安杰(Ajay Banga),更誇口說道:「要創造一個沒有貧困的新世界。」

布林肯的倫敦行,除了逐一與七強國家領袖(G7)匯報其北京行的具體成果;並著手討論戰後烏克蘭重建。於正式會議中,the Ukraine Recovery Conference,確認各國已認捐約九百億美金;與再追加金額,總計達到一千五百餘億美金。隨後,在與印度總理會面和美洲國家組織的年會上,則反覆強調人權外交。

至於所謂的氣候融資機制,目前的規劃作法,則是由IMF為經濟脆弱國家提供1,000億特別提款權(SDRs);葉倫部長則即席表示,首要任務是要尋求美國國會的專案批准。話雖如此,但特別提款權的法案能否在國會通過?機會不明;至於各開發中國家的人權紀錄與改革成效,也是眾所周知的。

倒是藉著難得的國際舞台,由國務卿布林肯到葉倫女士,一口氣與包括肯亞、斯里蘭卡在內數十個國家領袖,進行區域安全、全球氣候,甚至是債務豁免等的安排!而這等的全球穿梭外交與多邊晤談,究竟是一場又一場的鏡花水月?抑或真能讓有志者、事竟成呢?

唯一可確認的是,因著潛藏未爆的金融危機,更因著中、美兩強的高度競爭,第三世界國家長期的悲怨與被世人所漠視,終於有機會上得檯面了。