【專家之眼】鏡花水月北京行？ 布林肯與葉倫的角色串聯

肩負緩解中、美軍事對抗的美國國務卿布林肯，從出發前夕的華府記者會，與來訪的新加坡外長，DR. VIVIAN BALAKRISHNAN，共同舉行；於回應記者提問：「我們收到各方請求與建議，期待中、美兩國能負起責任管理雙邊關係。」布林肯更連兩次提到：「進一層則要對全球人民有好處的方向，開展合作。」

布林肯訪華之行甫落幕，財政部長葉倫女士立即接續，在巴黎重複了她此前一星期，於國會金融委員會上的即席評論，她再次強調：美、中關係與全球發展緊密相連；中、美經濟絕無法進行脫鉤的，而其結果也會是災難級的傷害。

就在布、習正式會晤後，布林肯旋即從北京飛往倫敦；於領銜關懷的世界難民日，並帶領七強領袖做討論，完成了從人權、烏克蘭重建到黑海穀物運送協議的替代安排。這之後，兼程返回華府的布林肯，再接見來訪的印度總理莫迪，並率團出席美洲國家組織的年會，the Organization of American States (OAS)。

有趣的是，關於中國大陸領導人是獨裁者的說法，當著印度總理莫迪來訪的聯席記者會上，拜登總統卻以支支吾吾的方式，一語帶過並且拒絕收回其用詞。

至於急切期待著展開訪華之旅的葉倫女士，則是與法國總統馬克宏做出承諾，於新全球金融公約峰會(Summit for a New Global Financial Pact)正式確認，已開發國家將對開發中國家提供1,000億美元融資；並為全球的生物多樣性與森林保護，創設保護基金。

在綠色經濟與減少碳排放的共同義務上，富裕國家必須給低收入國家優惠期限與提供協助，早已是爭議多年的議題；美國前總統川普，更在一上任立即退出了氣候峰會的條約。

於此刻，因著新冠疫情後的經濟低迷與貿易減緩，如何主動減緩窮國債務負擔和組建低碳排的全球新體系？目前是從聯合國(UN)、國際貨幣組織(IMF)、世界銀行(World Bank)，一路到20強國家(G20)，所共同探詢與追求目標。

新全球金融峰會的舉辦，正是希望改革金融體系和重塑應對氣候變遷的全球融資機構；並且在兩年內開始實踐行動計畫，包括債務的豁免與綠色融資。葉倫部長表示，華府將要求借款給窮國的債權國，都必須參與談判；而世銀總裁彭安杰(Ajay Banga)，更誇口說道：「要創造一個沒有貧困的新世界。」

布林肯的倫敦行，除了逐一與七強國家領袖（G7）匯報其北京行的具體成果；並著手討論戰後烏克蘭重建。於正式會議中，the Ukraine Recovery Conference，確認各國已認捐約九百億美金；與再追加金額，總計達到一千五百餘億美金。隨後，在與印度總理會面和美洲國家組織的年會上，則反覆強調人權外交。

至於所謂的氣候融資機制，目前的規劃作法，則是由IMF為經濟脆弱國家提供1,000億特別提款權(SDRs)；葉倫部長則即席表示，首要任務是要尋求美國國會的專案批准。話雖如此，但特別提款權的法案能否在國會通過？機會不明；至於各開發中國家的人權紀錄與改革成效，也是眾所周知的。

倒是藉著難得的國際舞台，由國務卿布林肯到葉倫女士，一口氣與包括肯亞、斯里蘭卡在內數十個國家領袖，進行區域安全、全球氣候，甚至是債務豁免等的安排！而這等的全球穿梭外交與多邊晤談，究竟是一場又一場的鏡花水月？抑或真能讓有志者、事竟成呢？

唯一可確認的是，因著潛藏未爆的金融危機，更因著中、美兩強的高度競爭，第三世界國家長期的悲怨與被世人所漠視，終於有機會上得檯面了。