挺侯？藍委：相信韓國瑜很快站出來 郭台銘會說到做到

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聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨總統參選人侯友宜。本報資料照片
國民黨總統參選人侯友宜。本報資料照片

國民黨總統參選人侯友宜民調低迷，黨內盼能加速整合鴻海創辦人郭台銘與高雄市前市長韓國瑜。國民黨立院黨團總召曾銘宗今表示，韓同意支持侯，他們正在加強溝通，相信韓很快可以站出來；至於郭台銘已多次宣示會支持國民黨的總統參選人，他們非常樂觀，相信郭台銘一定說到做到。

曾銘宗表示，他們正在努力，郭台銘是中華民國一流的企業家，是少數能夠站上國際舞台的企業家，大家都聽到也看過郭台銘已經多次宣示會支持國民黨參選人，「我們非常樂觀，相信郭台銘作為一個成功的企業家，他一定可以說到做到」。

媒體詢問國民黨團書記長謝衣鳯，若郭台銘再到彰化，是否會和他同台？謝衣鳯表示，郭台銘是藍營非常重要的合作夥伴，郭當時就已經承諾過，會基於這樣共同合作的方式來參與總統徵召的過程。郭過去在國際商場叱吒風雲，「信守承諾是所有政治人物最基本的要件」。

謝衣鳯說，希望郭台銘未來可以基於這樣的承諾，與國民黨共同合作，幫助侯友宜贏得2024的勝選；如果以這樣為基礎，「我們當然願意與郭董事長同台，無論以什麼樣的形式見面」。

媒體追問，如果郭台銘是要選總統就會避開？謝衣鳯重申，她希望和郭台銘以共同支持侯友宜的基礎和方式，共同合作、贏得勝選。

2024大選 總統大選 郭台銘 侯友宜 韓國瑜

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