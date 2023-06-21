台灣基進：服貿協議產生五大禍害 柯文哲配合中國統戰

台灣民眾黨總統參選人柯文哲主張重啟服貿談判，台灣基進黨主席王興煥今天說，服貿協議對台灣產生五大禍害，柯文哲配合中國對台統戰，在台灣大談重啟服貿，不比去中國接受統戰的危害輕微。

台灣基進上午舉行記者會，王興煥表示，柯文哲與國民黨爭相配合中國對台統戰，柯文哲雖然沒有派高階黨務人士出席海峽論壇，但是卻在台灣大談程序問題，不比國民黨副主席夏立言去中國接受統戰的危害輕微。

王興煥指出，服貿協議對台灣產生「五大禍害」，包括服務業資本外移中國與中資大舉進入台灣的「產業衝擊」；大量中國勞務進入台灣排擠青年就業市場的「就業衝擊」；台灣工資停滯甚至下滑接軌中國的「薪資衝擊」；台灣社會生活型態全面中國化的「文化衝擊」，以及中國直接掌握台灣資訊安全不需滲透的「開門揖盜」。

王興煥質疑，柯文哲如此有政治能量，但是卻要重啟服貿，台灣如果與中國簽訂服貿，可能會因此不可逆地走向被中國併吞的亡國之途。

王興煥也說，2014年的反服貿運動被掌握話語權的柯文哲定義為「反黑箱」，由於柯文哲並未實質否定服貿，以至於當反服貿運動隨著時間模糊後，柯文哲敢背叛當年言行喊出「重啟服貿」，因而讓支持者不以為意。

王興煥說明，服貿是在海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）架構下的協議，ECFA會造成台灣本土企業出走、勞動薪資下降，各產業都面臨中國低廉商品或服務傾銷的競爭，最終全面去台化，本質是「以民逼官、以商圍政、以通促統」的經濟統戰。

台灣基進台北黨部主委吳欣岱表示，柯文哲在2014年收穫的聲量和光環，主要是當時年輕人表達對中國統戰的反感，還有不願被統一的意志，柯文哲將之轉化為不痛不癢的「反黑箱」，間接顯示背後的中國因素。

吳欣岱指出，柯文哲對女性、外籍移工、原住民與全世界的弱勢族群失言，唯獨對中國不會失言，然而中國對台統戰操作絕非只是建立在交情，柯文哲應該交代用什麼籌碼與中國交換，為何重啟服貿的態度如此強硬。

前媒體人馮光遠表示，柯文哲對於服貿本身並不在乎，作為一位與中國親近的總統候選人，重啟服貿的著實有非常大的暗黑勢力，背後恐怕是中國共產黨的授意，而當年太陽花學運的興起的背後，台灣在各方面與中國愈走愈近，民主根基遭刨除的非常深厚。