大法官被提名人不同意恐龍法官 「法官是人而不是神」

大法官被提名人尤伯祥今天說，恐龍法官這個名詞有點概括，法官在一生當中判過的案件如恆河沙數，「一兩個案件、幾個案件判錯，我想這是難免」，畢竟法官是人而不是神，如果要以人來做神的工作，難免會出錯。

立法院全院委員會今天審查大法官人事同意權案，民進黨立委湯蕙禎指出，有些社會矚目的案子發生，「大家都在評論，大家都是專家」，但是等到判決出來，有些法官被冠上「恐龍法官」的稱號，一輩子都丟不掉。

湯蕙禎說，法律系是很多年輕學子的第一志願，現在還是一時之選，優秀熱情的青年畢業後當上法夢寐以求的法官，「怎麼到後來變成汲汲營營，變成科員法官這樣的生活，甚至是變成人民口中食古不化的恐龍法官」。

大法官被提名人陳忠五表示，有關法律的解釋適用，向來都是「對事不對人」，所以他不贊成恐龍法官這個用語，「如果某個裁判有錯誤，不盡人意，我同意恐龍裁判，這個名稱也許可以用」。

不過，陳忠五指出，司法人員在執行職務的過程當中，也許做出一個可以檢討的裁判，「然後我們就幫他貼標籤，我們說這是一個恐龍法官，這不是法律人應該有的素養」。

陳忠五說，大家都努力地在提升法學教育的水準，希望法律人能夠盡量把錯誤減少到最低，實現社會正義，至於有些人畢業以後，似乎違背原來法律人應該有的使命，「我同意我們要戰戰競競，我們要繼續努力」。

尤伯祥認為，恐龍法官這個名詞有點太過概括，法官或檢察官要處理的案件非常多，「在他一生中判過的案件，我想如恆河沙數」，因此幾個案件判錯是難免，畢竟法官是人而不是神，以人來做神的工作，出錯難免。

尤伯祥強調，大家可以針對判錯的案子進行指責、分析跟批評，「但是除非有很明確的事實，說明這位法官的品德，確實不能符合法官法跟法官倫理規範對他的要求，否則我們不應該隨便用人格上名詞來指稱他」。

尤伯祥也說，審判的過程需要豐富的人事、社會經驗，對於事件還要有一定程度的理解，法官都會抱著謙卑的心，嚴格地進行正當的法律程序，唯有理解不同想法的意見跟觀點，進入決斷的過程才能避免出現錯誤。