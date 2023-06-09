AIT主席羅森伯格與柯文哲會面前先遊愛河 讚賞高雄很美

民眾黨主席柯文哲今天傍晚5時許，在高雄駁二的餐廳與美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）餐敘，雙方享用西式餐點，還請服務生加送1瓶酒，氣氛融洽。民眾黨前高雄黨部主委林富男說，在正式會面前，他當導遊帶羅森伯格搭愛之船遊愛河，她讚賞高雄很美，共同期待是希望台灣更好。

羅森柏格5日來台訪問，陸續與3名總統參選人碰面，她7日先與新北市長侯友宜見面，8日又由副總統賴清德陪同參訪台南奇美博物館，今天傍晚在高雄駁二的餐廳與柯文哲會面。

柯文哲今天傍晚到場後先走進餐廳，隨後黃珊珊等人陪同羅森柏格進入，多家電子與平面媒體在餐廳門口守候，也有許多支持者興奮等候。一名陳姓男子說：「等一下我要拍到柯文哲！」

林富男說，在正式會面前，他當導遊帶主席羅森伯格（Laura Rosenberger）搭船遊愛河，她讚賞高雄很美，共同期待是希望台灣更好，對於大港橋的開啟方式印象深刻，民眾黨送了老字號吳記餅舖及一支去年獲得時代雜誌肯定的紀念筆給羅森伯格，吃飯時現場氣氛很好，相談甚歡，吃的餐點是客隨主便，以西餐為主。

柯文哲與羅森柏格直到今晚7時40分許，才一起走出餐廳，兩人在餐廳門口握手超過10秒鐘，讓媒體拍攝。羅森伯格對柯文哲表達感謝，隨後兩人分別搭車離開。