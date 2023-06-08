獨／郭台銘周六出沒高雄 是否見王金平引發關注

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
鴻海創辦人郭台銘2月14日赴宏國大樓拜會立法院前院長王金平。圖／聯合報系資料照片
鴻海創辦人郭台銘2月14日赴宏國大樓拜會立法院前院長王金平。圖／聯合報系資料照片

國民黨5月17日徵召新北市長侯友宜參選總統後，鴻海創辦人郭台銘動向備受矚目。郭台銘上周才與民進黨總統參選人賴清德、民眾黨參選人柯文哲同台，本周六將回到當初參加國民黨徵召時首度拜訪的高雄出席公開活動。

事實上，在5月底，黃復興黨部即邀請郭台銘到高雄果貿社區中心參加「感恩之旅」，不過卻臨時取消。郭台銘之後就沒有在高雄有公開行程，後來5月30、31才出現在金門，更夜會柯文哲邀他去看海，郭台銘還發文說：「兩個小有年紀的男人，在海邊散步可能沒有什麼浪漫的情愫」。

郭台銘本周六上午會先出席桃園國旗屋活動，之後再南下出席高雄師範大學畢業典禮並擔任致詞嘉賓，是否有機會在高雄與立法院前院長王金平碰面，引發關注。王金平日前曾三度拒絕擔任國民黨總統參選人侯友宜競選總部主委，與郭台銘的互動備受注目。

郭台銘 國民黨

延伸閱讀

傅崐萁再缺席與侯友宜便當會 35位中常委到19位

侯友宜民調未上升 陳玉珍：蠻多藍營朋友可能會投給柯文哲

侯友宜赴中央「便當會」 中常委盼藉此修補關係、交換意見

宣明智與侯餐敘 林為洲：拜託宣幫忙整合 宣向侯提建議

相關新聞

AIT主席羅森柏格低調密會侯友宜 女性局處首長陪同送行

美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）於5日至10日訪台，羅森柏格今天下午低調到新北市...

獨／郭台銘周六出沒高雄 是否見王金平引發關注

國民黨5月17日徵召新北市長侯友宜參選總統後，鴻海創辦人郭台銘動向備受矚目。郭台銘上周才與民進黨總統參選人賴清德、民眾黨...

藍批張政源缺失籲賴清德勿切割 綠委：政治操作

國民黨團今天召開記者會，指前台鐵局長張政源是民進黨總統參選人賴清德愛將，不僅曾到imB主嫌曾國緯豪宅開趴，還因太魯閣事件...

AIT主席立院閉門會談真正用意為何？ 可觀察結束訪台後美首件涉台舉措

美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）今赴立法院拜會立法院長游錫堃，並會晤朝野各黨團代表，閉門會談約100分鐘。藍綠立委各自在會後向媒體轉述會談的部分內容，然而轉述出的內容似乎皆是我方乃至民間早已知悉，且在預料之內的「表層內容」。問題在於，那些沒有被轉述出來的內容究竟是什麼？ 據民進黨立委蔡適應轉述，羅森柏格在會晤當中重申美台關係友好，未來台灣不論誰執政，會繼續支持台灣政府，她也會逐一去拜會各政黨2024年總統參選人；據國民黨立法院黨團總召曾銘宗轉述，羅森柏格重申，此次來台就是為了解各政黨不同意見，也安排要和各政黨的總統參選人會面，交流各參選人不同的政策及重要政見。曾銘宗坦言，他向羅森柏格提及，希望中華民國政府和美國可以推動簽訂FTA（自由貿易協定）以及避免重複課稅協定等，台美雙方應加強互動合作。

侯友宜想降低負面聲量需靠韓國瑜？ 黨政人士：關鍵在郭台銘

政壇#Me Too運動延燒，民進黨主席賴清德的網路負面聲量急速拉升，但國民黨的新北市長侯友宜的負面聲量仍維持「穩定」，並沒有出現「賴漲侯消」現象，民眾黨主席柯文哲的正面聲量增加。 黨政人士表示，侯友宜的負面聲量沒有因為賴清德的負面聲量拉高而下滑，主要是因為有一股「反侯」勢力穩定輸出有關侯友宜、可供討論的負面材料，讓侯友宜的網路負面聲量持續保溫，欲小不易。 最新例子就是知名的「韓粉」直播主「凍未條哥」翻出4年前侯友宜被問會不會選總統、是否接任韓國瑜新北市競總主委等錄影片段，認為侯友宜是在取笑韓國瑜；網紅高鈞鈞混進媒體群內問侯友宜會否對4大公投投票前夕的「歲月靜好」道歉，與韓粉修補關係，都成為韓粉群體內的熱議話題，甚至還外溢到主流媒體的新聞報導、政論節目討論。

立院朝野對兩岸發表不同意見 羅森伯格稱樂見民主展現

美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）今到立法院拜會立法院長游錫堃與朝野各黨團代表，閉...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦