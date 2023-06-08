獨／郭台銘周六出沒高雄 是否見王金平引發關注

國民黨5月17日徵召新北市長侯友宜參選總統後，鴻海創辦人郭台銘動向備受矚目。郭台銘上周才與民進黨總統參選人賴清德、民眾黨參選人柯文哲同台，本周六將回到當初參加國民黨徵召時首度拜訪的高雄出席公開活動。

事實上，在5月底，黃復興黨部即邀請郭台銘到高雄果貿社區中心參加「感恩之旅」，不過卻臨時取消。郭台銘之後就沒有在高雄有公開行程，後來5月30、31才出現在金門，更夜會柯文哲邀他去看海，郭台銘還發文說：「兩個小有年紀的男人，在海邊散步可能沒有什麼浪漫的情愫」。

郭台銘本周六上午會先出席桃園國旗屋活動，之後再南下出席高雄師範大學畢業典禮並擔任致詞嘉賓，是否有機會在高雄與立法院前院長王金平碰面，引發關注。王金平日前曾三度拒絕擔任國民黨總統參選人侯友宜競選總部主委，與郭台銘的互動備受注目。