環保署延期四接環評審查 立委警告護航闖關有圖利之嫌

環保署今天通知，原訂6月2日將進行協和電廠改建案（四接）環評初審會議延期。時代力量立委陳椒華說，四接東移3.0方案未完成範疇界定，已經明確違反「環境影響評估法」的規定，環保署若護航此案排審闖關，將有嚴重的違法、圖利之嫌。

環保署下午臨時通知，原訂6月2日召開的「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書初稿」專案小組第5次初審會議延續會議，因故延期。

陳椒華晚間受訪時表示，「四接東移3.0方案」因為未完成範疇界定，已經明確違反「環境影響評估法」的規定，如今環保署宣布延期審查，但是仍然必須完成範疇界定、處理相關爭點，未來才能夠重新排審。

陳椒華說明，2020年基隆市政府「原則同意」台電在基隆市轄下的水產動植物保育區，進行填海造地工程，這是基於當時台電提出的四接2.0方案」有完成環境調查，然而如今的「四接3.0東移方案」完全沒有完成調查，更是未經地方主管機關基隆市政府的同意。

陳椒華還說，基隆市政府已經在稍早正式發函廢止2020年的「原則同意」公文，要求台電完成「3.0方案」的資料送審。

陳椒華表示，此案在完成範疇界定、相關調查，並且取得基隆市政府的同意之前，環保署如果護航此案排審闖關，將會有嚴重的違法、圖利之嫌。