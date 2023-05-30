時力民調：7成民眾支持汽機車燃料費應隨油、里程徵收
時代力量今天公布最新民調，時代力量立委邱顯智分析，民眾對於汽機車燃料費、牌照稅徵收方式的看法，有超過7成的民眾，贊成改以實際的排氣量，而非目前的600c.c大級距課徵牌照稅、燃料費稅金，其中以持有汽機車的民眾支持度最高，非常贊成的比例高達42.5%。
時代力量上午舉行「時力政策調查—汽機車稅賦民調 」記者會，由黨主席王婉諭、秘書長李兆立、立委邱顯智、YouTuber火花羅等人，對於汽機車稅賦進行民調分析，探討汽機車稅賦制度，包含牌照稅、燃料費的徵收方式，以及貨物稅、關稅的稅務負擔。
李兆立提到，針對國人持有汽機車的現況，從此次調查結果顯示，民眾持有機車的比例達3成5，持有汽車的比例不到1成，擁有汽車與機車的比例將近4成。此外，還有近2成的民眾是沒有汽車也沒有機車，抽樣資料相當接近2022年內政部的交通運輸數據。
邱顯智分析，有超過7成的民眾，贊成用於公路養護、修建及安全管理的汽機車燃料費，應該從現行的「隨車徵收」調整為「隨油徵收」或「隨里程徵收」。其中，皆持有汽機車的民眾支持度最高，月收入部分則以6萬5001元以上的民眾最為支持。
李兆立表示，在台灣購買汽機車，至少須繳納17%的貨物稅，汽車排氣量2000c.c.以下者課徵25%貨物稅，排氣量2000c.c.以上則課徵高達30%貨物稅，排氣量不僅是過時的稅收制度，更造成市井小民的沉重負擔。
李兆立指出，社會大眾對於整調降汽機車貨物稅以及降低進口車關稅有高度共識，近8成民眾贊成應該調降汽、機車貨物稅，以降低消費者負擔的汽機車價格。此外，還有近7成民眾贊成因應加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）調降進口汽車關稅。
李兆立強調，台灣汽機車的關稅、貨物稅過高，獨步全球，過去為保護汽車產業，台灣針對進口汽車課徵17.5%的關稅，再加上2000c.c.以下25%、2000c.c.以上30%的貨物稅，造成台灣的車價高不可攀，更是台灣加入CPTPP的最大阻礙。
時代力量說明，本次調查委託皮爾森數據，在5月18至22日採用網路主動發放調查方式，透過資料管理平台（DMP），在性別、年齡與居住地比例分層隨機抽樣進行調查，並且輔以網路行為分析帶入使用者輪廓標籤，確保符合調查對象的唯一性，總共完成1758份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.34%。
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