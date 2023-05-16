世界新聞年會 聚焦AI與台海

由世界新聞出版協會（ＷＡＮ－ＩＦＲＡ）與聯合報系共同主辦的第七十四屆世界新聞媒體年會（World News Media Congress）將於六月廿八日至卅日台北南港展覽館二館登場，即日起開放報名。

年會聚焦討論三大全球熱議話題：ＡＩ科技創新、編輯室轉型與台海地緣政治挑戰，來自全球八十多國、超過六百位媒體領袖將來台與會，共同探討新聞媒體產業的最新趨勢。

本次年會的第一個關鍵主題是ＡＩ科技創新。ChatGPT在全球掀起革命，過去以人為核心的新聞媒體產製過程將面臨哪些變化與挑戰？年會邀請到ＢＢＣ技術預測部門負責人Laura Ellis、 日本《讀賣新聞》執行董事暨總編輯前木理一郎及眾多歐美媒體領袖等講者，剖析ＡＩ對新聞媒體的衝擊和影響。

第二個主題為新聞編輯室轉型。新聞消費模式面臨革新，全球媒體巨擘都在找尋最佳的新聞產製流程，提供讀者更好的使用體驗。

年會將邀請《紐約時報》總編輯Joseph Kahn來台與會，他將分享改造編輯室過程與紐時未來經營方向策略。

台灣的地緣政治關係更是備受全球關注。《金融時報》亞洲編輯Robin Harding將與台灣中研院政治學研究所特聘研究員吳玉山從歷史、權力平衡出發，探討兩岸關係對亞洲乃至全球的影響。

世界新聞媒體年會議程涵蓋世界媒體領袖高峰會、世界編輯人高峰會、女性新聞從業人員高峰會等，並將頒發新聞自由金筆獎給傑出記者或媒體機構。歡迎各界人士、新聞傳媒從業人員、各大專院校相關系所師生參與。