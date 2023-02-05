【專家之眼】逍遙法外的臺鐵事故元兇：不戒視成謂之暴

2018年10月21日台鐵普悠瑪自強號列車在宜蘭蘇澳脫軌，造成18人死亡；不到三年時間，2021年4月2日台鐵太魯閣號在清水隧道前出軌，造成49死，這些一連串的事故是怎麼來的？除了台鐵員工之外，幾乎所有人都把矛頭指向個人的疏失。

荒唐的是，關於如何避免再次發生類似事件，政府官員、幾乎所有專家學者卻又都指向「公司化/ 民營化」是唯一解方。如果真是個人疏失，又何必改革體制呢？如果真是體制問題，又怎麼能把罪判給台鐵員工呢？

關於如何使命必達，被妖魔化的孔子其實是真正的專家，他指出一個關鍵所在，那就是「屏四惡」中的「不戒視成謂之暴」，很可惜，歷來這句話都被誤解了，以至於公共事務的解方經常是既不治標也不治本，例如本文所要處理的公共運輸安全的治本之道。何謂「不戒視成謂之暴」？大師朱熹並沒有對「不戒視成」做出解釋，只說「暴，謂卒遽無漸」，這樣的解釋對嗎？錯的。

國學大師錢穆則把朱熹的意思給白話了，他說：「不事先告戒人，而到時忽然要查驗他成功了沒有，那叫暴」；台大教授傅佩榮則理解為「不先提出警告就要看到成效，這稱作殘暴」。中國權威楊伯峻則說「不加申誡便要成績叫做暴」，他們都把「戒」理解為「告誡」、「警告」，但這樣的理解恐怕有誤。

何謂「不戒視成謂之暴」呢？本文的理解：「該給下屬的配備不充分卻要求達標，這種情形叫做殘暴」。這兩次重大事故應該可印證筆者對「不戒視成謂之暴」的理解是對的，那就是台鐵之所以接連發生事故，主因不在個人，也不是現行體制，而是政府給台鐵的配備（人力、訓練、預算、待遇、設備、編制、管理制度、正確的指令政策等）不足，才是最主要原因。換言之，即使台鐵在2024年上市，如果該有的配備依然不足，那麼，事故一再發生，一再罷工都是可預見的。

普悠瑪翻車，一審法官認為司機員尤振仲關閉自動防護系統、超速達140公里，是事故主因，無悔意、態度欠佳，依過失致死判刑4年6月，二審仍認定超速是悲劇主因。再就太魯閣事故來說，一審法官宣判台鐵主辦工程司潘堂益因默許違規施工是釀禍起因，依公務員登載不實文書罪、過失致死判刑8年10月。

本文認為，即使兩案法官所說確有其事，但頂多也只能算是局部的原因，而非源頭的原因。如果要看清事務的全貌，就要回到孔子所說「不戒視成謂之暴」的「戒」，也就是配備。從配備去理解，才能看清楚整個事件是怎麼發生的。本文就來探討該有的配備中的兩個關鍵要素：訓練與考績制度。

先就訓練來說，台鐵曾在1997- 2007年停招，台鐵內外部的人都說，「這10年的空窗對仰賴師徒制訓練人員的台鐵，在維修技術、品質安全、甚至零件研發都是致命傷，讓台鐵發展停滯、甚至倒退嚕」。普悠瑪事故之所以發生，大概沒有人知道，當時駕駛那列普悠瑪的司機員尤振仲所受的訓練不完整。

正因為尤振仲該有的訓練不完整，難怪會發生事故，難道這個原因不是更該被追究嗎？那麼，為什麼會訓練不足呢？難道不是人力不足、預算不足所造成的嗎？那麼，又為什麼會人力不足？難道是台鐵自己願意人力不足，還是總統所下達的「國營事業民營化」要求所該負起的責任呢？難道能推給台鐵？

再就考核指標的良莠來說，好的考核指標能讓人誠實、做好事，壞的考核指標能逼使人造假、做壞事。公務人員考績法第5條：「年終考績應以平時考核為依據，平時考核就其工作、操行、學識、才能行之。」但真的看這些嗎？還是看跟主管的關係又或者顏色呢？公務體系中，最特別的應該就是台鐵。只要一年超過5天事病假，考績就必定是乙等。有考量到學識、工作、操行、才能嗎？這樣的考核指標是讓人把事情做好，還是逼使人造假、不能請假而過勞呢？因此，死了49人的太魯閣號事故，能把責任推給一個小官潘堂益嗎？就算潘堂益沒有「偽造文書」，難道就能阻止悲劇的發生嗎？不過是欲加之罪！

不管是太魯閣號、普悠瑪列車事故，無不把主責推給司機員或台鐵，然而，問題真的在他們身上，還是不斷「精簡」台鐵人力和預算、想盡辦法要公司化台鐵以圖謀土地利益的上上上級呢？