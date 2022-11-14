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【專家之眼】主計總處為何說謊：台灣每戶財富高於美國

聯合報／ 陳國樑／政大財政系教授
主計總處日前公布國情統計通報，指2020年底，我國家庭部門，平均每戶不含人壽保險及退休準備之資產負債淨值，金額為1,263萬元，較2019年底，增加62萬元。示意圖。圖／聯合報系資料照片
主計總處日前公布國情統計通報，指2020年底，我國家庭部門，平均每戶不含人壽保險及退休準備之資產負債淨值，金額為1,263萬元，較2019年底，增加62萬元。示意圖。圖／聯合報系資料照片

行政院主計總處於11月7日發布第211號〈國情統計通報〉，「曬出」今年4月早就已經出版的2020年《國富統計報告》，「提醒」國人，2020年底，我國家庭部門，平均每戶不含人壽保險及退休準備之資產負債淨值（簡稱「每戶財富」），金額為1,263萬元，較2019年底，增加62萬元。按此，全國約900萬家戶，戶戶皆是千萬富翁！

尤有甚者，通報更進一步將每戶財富數據，以「購買力平價」（Purchasing Power Parity）轉換率「加工」，計算出2019年，我國每戶財富金額為76萬美元，在我國與有「全球富國俱樂部」之稱的OECD會員（38國）及夥伴（3國）在內，共42個國家之評比，排名第三；高於美國（68.5萬美元、排名第四）、南韓（36.2萬美元、排名第十四）與日本（29.5萬美元、排名第二十）。按此，不僅日、韓兩國看不到我們的「車尾燈」，台灣更實實在在達到了「超英國、超美國」，傲視全球！

行政院主計總處，負責政府歲計、會計、統計工作，按施政計畫、參據統計資料，編製預算；辦理會計紀錄並執行預算、製作決算；復根據相關紀錄與調查資料，產生統計報告；三項工作相互為用，自成系統，有「國家總帳房」稱號。

由於主計體系執行的是政府財務活動的規範與記載，必須秉持超然的精神，方能提供公正客觀且確實的資訊。但是這次通報的發布，著實讓人遺憾。成立至今已逾90年的行政院主計總處，是否因為一場地方公職選舉，而棄守專業？

首先，在候選人搖旗吶喊、選情熾熱之際，史無前例地透過〈國情統計通報〉的形式，再一次發布半年前的調查報告結果，其用意不言而喻。將每戶財富數據，以購買力平價轉換率「加工」，拿來與OECD會員及夥伴國比較、大肆吹擂，意圖更顯明確。主計總處本應為超然專業機關，何時淪落退化為替施政擦脂抹粉的「大內宣」單位？

其次，2020年台股指數由年初11,997點升至年底14,733點，上漲幅度逾兩成，使得平均每戶有價證券金額，較2019年底，增加37萬元，帶動家庭部門金融性資產淨值上升；此期間的受益者，不過是股市進出的股民，絕非所有民眾雨露均霑。

第三，國富統計目的在於了解「國家」整體財富，編製全國資產負債表。就整體國民經濟言，國內金融性資產與負債，為債權債務關係、具互抵性，故一國金融性資產淨值，等於國外金融性資產淨值。主計總處「忘了」一併提醒國人的是：國內金融性資產淨值等於零，股市的泡沫，並不計入國家財富。

第四，最糟糕的是，拿公務登記資料檔案及相關調查統計所「推計」得出之國富數據，計算每戶財富，與OECD的「美好生活指數」（Better Life Index）中之「家戶淨財富」（household net wealth）作比較，凸顯主計總處專業不足，鬧國際笑話。

OECD的「美好生活指數」，並非財富統計，而是一套多維度衡量國家民眾福祉（well-being）的系統，分為「物質部分」（material components）三項：所得與財富、工作與報酬以及住家條件；「非物質部分」（non-material components；即「生活品質」）八項：健康狀態、工作與生活平衡、教育與技能、社會連結、公民參與與政府治理、環境品質、人身安全以及主觀福祉，合共十一項個人福祉（individual well-being）指標。此外，「美好生活指數」並強調持續國家福祉（sustainability of well-being over time）的資本指標，將其分為：天然、人力、社會與經濟共四項。

行政部門僅拿個人福祉指標中，所得與財富單項下的財富來大作文章，是在自知不足的情形下，見獵心喜的反射；數字雖沒錯，但絕對是斷章取義，誤導了國人。

OECD「美好生活指數」計畫，對於其各國資料之定義、如何計算、究竟為「調查」或「推計」資料之規範，我國並未參與其作業，自不得而知。在此情形下，逕將我國「推計」之每戶財富，與OECD「美好生活指數」作偏頗的比較，在基準不一致的情形下，根本沒有意義。

又，在通報所繪製的比較圖中，有7國為2018年數據、24國為2017年、4國（芬蘭、義大利、立陶宛與波蘭）為2016年、1國（日本）為2014年，僅有5國（加拿大、丹麥、南韓、荷蘭與美國）為2019年數據，所以壓根連比較年度都不一致，卻硬是拿著他國落後最長達5年的數據，來跟台灣2019年數據製圖比較。

其他謬誤，礙於篇幅，不再細述。筆者相信第211號〈國情統計通報〉的發布，是幕僚作業在政治考慮下的誤判，可以收回，善莫大焉。選舉是一時的，但主計總處若棄守專業、失去其應有的超然獨立性，是永久性的傷害國家與社會。

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