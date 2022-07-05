【專家之眼】誰玩蔡政府的兩岸棋局？海峽vs.雙城論壇

對於這兩年常連番登場的海峽與雙城論壇，民進黨雖不參與，但透過執政權分別處理的方法，還是這些活動的重要玩家。說政府分別處理，可以統戰用詞為例，雖然都是兩岸交流活動，綠營對海峽論壇一直強調那是中共統戰場合，「勸阻」大家別去。然而，至少從去年雙城論壇傳聞要辦開始，蔡政府講話就是溫和客氣，沒把統戰掛嘴上。為何政策不能一視同仁？讓人好奇。

第14屆海峽論壇預計7月中旬在廈門舉辦。對這個中共認為主角是民間人士、定位為兩岸規模最大的民間交流盛會，陸委會聲明照舊提醒台人，留意陸方統戰分化操作，強調不樂見地方政府與會，也呼籲民眾團體勿輕易參加；然而，作為兩岸城市級別官方交流的響亮品牌，雙城論壇卻似乎得到蔡政府的另眼對待。

為何這樣說？且看去年底國民黨擬派副主席透過視訊參加海峽論壇前，陸委會呼籲各界切勿配合中共對台統戰操弄，也針對性地表示禁止在台以實體或視訊錄影方式舉辦相關活動。由於主論壇開幕前有邦交國斷交，民進黨發言人還藉機呼籲藍黨主席，應展現朝野團結一致對外的堅定態度，向中共表達抗議，勿再背離台灣主流民意；至於這次雖未開始，也有綠委指出，若有政黨人士參加論壇跟中國唱和，就可以看清哪些政黨言行不一，表面說不親中，私底下在配合中國統戰。

而對於雙城論壇，去年北市府官員在事前向蔡政府報備時，陸委會表示樂觀其成；開始後，只遭到非執政黨議員零星砲火；陸委會主委則強調論壇的舉辦和內容，只要符合政府的政策和法規，都可以去接受跟鼓勵；再當外界質疑柯市長談兩岸議題，有無逾越城市交流紅線時，陸委會則回應，兩岸政策是中央職權，政府對於兩岸交流的立場一貫，支持合於規範、秉持對等尊嚴、不預設任何政治前提的交流。

綠營如此阻擋海峽論壇，不知道是哪裡不合規範？如果要講政策，海峽論壇參與者皆來自民間，反之雙城論壇北市府官員卻是主角之一，應更沒資格參加；至於以綠營追殺藍營的狠勁，不論哪個論壇參加者違法，恐怕檢調都不會客氣。

而關於政治前提問題，兩岸之間無小事。雙邊論壇這種活動，對岸要不要辦絕非上海市政府能決定，最終決定權在北京。柯市長最初不承認九二共識，如果沒在舉辦前受訪說出「在當今世界上並沒有人認為有兩個中國，所以一個中國並不是問題」，並提到「兩岸一家親」，他能否去上海開會，恐怕很有問題。這當然是有政治前提的。

既然綠營這麼重視反統戰、無前提，為何對柯市長這麼客氣？民進黨一直致力於削弱國民黨。就在柯文哲第一次選市長時，綠營寧願推舉柯代表在野聯盟競選，進而成為北市改制後首任無黨籍市長。在兩岸關係這塊，國民黨一直扮演交流主要角色，看來綠營還想重使舊招。這並非想多增加兩岸理解管道，只是想借柯分走支持兩岸交流的選票而已。

執政黨此舉要成功，是需要各界配合的。民眾黨樂於配合殆無疑義；就在藍黨主席訪美至今出現各種聲音之際，中共想借機敲打一下也是合理。但令人好奇的是，事主之一的國民黨怎麼想？目前雖傳出該黨可能會採與上屆類似之預錄影片方式參與論壇，但近期其他動作卻引發不少思考。期待各方有關力量要有遠見、看清時勢，別做出親痛仇快之事才好。