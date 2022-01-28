【專家之眼】蔡英文尊蔣為尊蔡

去年國慶，蔡政府高調以CH-47運輸機吊掛典禮史上最巨幅的「中華民國」國旗飛越台北上空，並高喊「中華民國」與中華人民共和國互不隸屬；今年元旦，總統府前舉行升旗典禮，蔡英文手持「中華民國」國旗進場、抗疫有功的民進黨籍衛福部部長陳時中領唱「中華民國」國歌。

今年1月13日，經國先生逝世34周年，民進黨政府之下的退輔會在大安森林公園舉辦懷念經國先生音樂會，並推崇經國先生對台灣的六大貢獻。今年1月22日，蔡英文出席「經國七海文化園區」及「蔣經國總統圖書館」開幕剪綵典禮，並讚揚經國先生反共保台的貢獻，這一連串舉動確實非比尋常，引來藍綠無數爭議。但很顯然的，蔡英文並非一時興起，而是深謀遠慮。

今年1月24日，《美麗島電子報》公布最新民調顯示，總統蔡英文的信任度為53.1％，執政滿意度為54.4％，雙雙過半，這在民主國家並非易事，只要對比就知道。今年1月16日美國哥倫比亞廣播公司（CBS News）公布拜登（Joe Biden）執政一周年的民調，結果只有25％的美國人滿意拜登。

韓國民調機構Rnsearch於2021年 12月29日公布的民調顯示，文在寅的施政滿意度雖然比拜登高，但也只有42.1%（這樣的滿意度在歷任韓國總統中已經算高了），至於阿扁、馬英九的滿意度就不必提了。

那麼，信任度和滿意度過半意味著什麼呢？意味者政策認可，尤其是防疫政策、兩岸政策、外交國防政策，事實上，這樣的認可完全可以轉移給未來的民進黨總統候選人，甚至指定候選人，而選上的民進黨籍總統也必將投桃報李，「尊蔡」將是未來民進黨內很長一段時間的主流。

蔡英文為何尊蔣呢？有人說她對蔣經國有歷史情感；有人說她想當全民總統、黃光芹說蔡英文丢掉了民進黨的神主牌，而美麗島電子報董事長吳子嘉則說，蔡英文抱走了國民黨的神主牌、有意把自己變成「保台國母」、尊蔣「確實是有尋求歷史定位的意涵在」。

金恆煒說蔡英文想用一人權力妄圖替蔣經國塗脂抹粉；也有評論說蔡英文欲借肯定蔣經國尋求台灣社會的和解；前國民黨政策會執行長蔡正元則說，是為了瓦解國民黨意識型態抵抗力。

蔡英文尊蔣的效果究竟如何呢？有人說「對國民黨的衝擊以及效果還是很有限」，如果真的這樣輕易看待，那就錯了，大大的錯了。蔡英文尊蔣正是為了屠龍而來。

百年大黨國民黨自從李登輝接棒以來，已經歷四次的分裂。第一次分裂導因於主流非主流之爭，也就是支持或反對李登輝路線，反李的人後來出走組成名為新黨的新黨；第二次分裂導因2000年的總統大選，所爭在於誰才是正統國民黨，是宋楚瑜還是連戰？結果是宋楚瑜被踢出國民黨而另組親民黨。

國民黨的第三次分裂雖然沒有衍生出新的政黨，但它的殺傷力則不減於任何一次分裂，那就是民進黨政府在2016年8月31日成立的不當黨產處理委員會，那些被收回去的「不當黨產」造成國民黨的大失血，以至於之後的國民黨黨主席的重任之一就是募款，今年國民黨的黨工竟然沒拿到年終獎金，就連廁所的衛生紙都暫停供應。在這種情況之下，還有人願意當黨工？這不是國民黨的另一次分裂嗎？

第四次分裂發生於2022年1月22日，蔡英文高舉尊蔣大旗，點燃國民黨黨內的跪共和反共之爭；前二次分裂由李登輝操刀；後兩次則由蔡英文操刀。四分五裂的國民黨還能有多少時日？蔡英文肢解了國民黨，民進黨人能不尊蔡嗎？