【專家之眼】動搖國本的外交買醉 還要堅持多久？

經貿發展是我賴以生存的重要根本。政府該把有限資源放此還是對小國外交？本來是很容易回答的問題，但在蔡政府著眼大內宣的策略下，近幾年，特別是立陶宛的案子，卻讓事情變得複雜起來。因為這是拿發展經貿的錢來搞外交。面對中共的大國壓力，蔡政府不能這樣消耗，恐怕該想個更好方法才是。

立陶宛去年11月讓我以Taiwanese為名設立代表處，隨即受到中共經濟制裁。為此，蔡政府發動台灣菸酒公司全數購入遭中國大陸拒收、在該國分裝的蘭姆酒，近日台酒宣布該酒將於2月1日開賣。

為了這個並非建交，只是名稱的單一案子，蔡政府已經承諾要投資12億美元了：國發會將設立2億美元的「中東歐投資基金」投資立陶宛產業，另外10億美元的融資基金，則由中央銀行提供額度給中國輸出入銀行，輸銀將提供企業低利貸款方案。

目前外界最多指責蔡政府不該進行金援外交。然而，過去相關經費多來自外交部預算，或者透過其下屬單位，例如國際合作發展基金會辦理，但此次出錢單位，卻讓人擔心蔡政府是拿我發展經貿的錢來搞外交。

因為中東歐投資基金將由國發基金挹注，而在《行政院國家發展基金收支保管及運用辦法》規定，國發基金設立目的，是為加速產業創新加值，促進經濟轉型及國家發展。至於另個出資的中國輸出入銀行，主要任務在於配合經貿政策，促進我國產業升級及經濟發展。換句話說，蔡政府等於是拿協助國內產業的錢來做金援外交。

固然有人會說，這筆錢可以協助國內廠商投資中東歐，仍可促進我國產業發展。但相關基金是因立陶宛之事而起，我們勢必要先砸錢下去。該國距我甚遠，實力又相對有限，對我幫助甚至比不上新南向國家。蔡政府這麼做，恐怕是考量到丟了那麼多邦交國，必須趕緊找回面子之故。

更糟糕的是，就以蘭姆酒為例，本案還要對我國營企業的營利雪上加霜。台酒公司日前表示，已有總統府、外交部等中央部會及圓山飯店有意購買。

除了好奇總統府與外交部等政府單位能買多少並怎麼送之外，關於台酒，2020年彰銀改選，泛公股出動台酒買進彰銀持股，帳面上曾經虧損4000多萬元。2021年底為了對抗通膨，台酒又已承諾立法院，農曆年前泡麵、米酒保證不調漲，但國際原物料及航運費持續飆漲，也讓台酒生產成本大增。

而圓山飯店曾連續虧損24年，即便2019年曾傳獲利消息，但2020年2、3月又已虧1億多元。9月時董事長表示，希望將當年的淨損，控制在新台幣3.7億元以內。疫情延續至今，飯店虧損只會越來越大，而在客人少來情況下，卻仍出手買酒，讓人懷疑這是政治任務還是國營企業確實有此需求。

兩蔣時代作法是很不一樣的。據許多台史研究者說法，兩蔣政府很需要聯合國代表權與外交承認來獲得內部正當性。順此話來說，兩蔣應該大買外交支持才是，但在聯合國席位保衛戰上，政府其實很少採用金援手段，最多是美國出錢，我方出人及一點錢的農技團外交。難道留在聯合國不重要嗎？老蔣總統考慮的是國際政治裡沒有實力，一切都是空談。所以他說「優先考慮的是我們自身，其次才是聯合國」，又說「只要能保存基地，就可待時乘勢，不需要聯合國之席次。」

如今卻把外交放在培養經貿實力之前，到底什麼比較重要？蔡政府應該要講清楚才是。