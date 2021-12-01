【專家之眼】行政不中立是民進黨的天經地義？

原本具有大量同意支持的4大公投案，最近在執政黨鋪天蓋地宣傳下，各項議題均呈現不同意比例升高情況，顯示正被逐漸逆轉之勢。這並非是支持方的理窮氣虛，而是政治宣傳、政黨信仰與實力問題，更反映出傳統權威政治文化的強大，及台灣教育與民主信仰的脆弱貧乏。

首先，從理論上來說，此次公投案性質多屬科學又切身相關議題，要解決的爭議也非始自今日，最早甚至可追溯至黨外時代，也就是說，相關立論早已呈現，只要正反雙方再稍更新數據，理性公民應能做出一面倒的判斷。令人遺憾的是，從善揭弊案的執政黨宣稱核電廠亂蓋卻不追究當初官僚責任、「美豬＝萊豬」…等混淆論述策略，乃至公投案民意膠著看來，公投案演變至今，已經是政治宣傳而不是爭論科學事實問題。

把嚴肅的科學討論導向至較量宣傳能力，亦顯示台灣教育出了毛病。畢竟在「萬般皆下品，惟有讀書高」的社會，乃至7分就能念大學時代，我公民程度應該很高，然而，現實情況是，國人對自身生命健康攸關議題，卻還是放手讓立場反覆的政黨說服決定。這似乎顯示了思考的怠惰，也恐怕仍是權威政治文化在發揮作用。

其次，從政黨信仰來談，人民怎麼思考公投案？除了本來就以政黨傾向的直線思考外，還有披著抗中保台外衣論述。對此簡單言之：一切都是阿共的陰謀。為了保台，最重要的是保護民進黨。相關說法也不脫執政黨的操作：該黨前主席就說，國民黨的四個同意就是四個放棄…就是中國共產黨的四個利益。

在2公投案是由公民團體發動的前提下，此說等於暗示他們也配合中共。這不僅輕巧地卸脫了執政黨的政策缺失，更是對民主制衡說法的挑戰。美國第四任總統麥迪遜曾說：「人不是天使，任何擁有權力的人都是有野心的，要制約野心，必須以野心來對抗野心。」而執政黨對四大公投案立場反覆，如果最後結果完全遂其所願，那以後所有政黨大概只要專注於如何宣傳，不用認真研究政策了。

此外，民進黨使用執政資源說是為政策辯護，在沒有一個社會組織有足夠資源可與之抗衡前提下，這是場不公平競爭。在民主化開始後罵國民黨利用行政資源造成選舉不公的專家學者與團體，現在則多不置一詞。可知他們信仰的不是民主，而是政黨。

最後是政治實力問題。對公投案情勢分析，其中之一是批評反對陣營不團結。這話對了一半。從外表看，推動公投案甚力的國民黨中央與地方縣市長並未統一步調。外界歸責於泛藍菁英的個人算計與領導技巧，卻未注意到背後的結構問題。

相對於執政黨團結基礎在蔡總統擁有執政資源、提名徵召權在手，促使執政菁英全力拚業績；國民黨則是在財務上沒黨產、政治上被清算，一個虛弱的在野黨，這是他們分歧的源由。

從此公投案看到的民眾立場拉鋸，與「分歧/多元意見」在野黨與「團結/一言堂」的執政黨現象，其實是反映了在野黨被弱化的現實，與人民對權威政治文化的接受與民主信仰的脆弱。台灣民主能否在此公投案後再次提升，正考驗人民的智慧。