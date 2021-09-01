【專家之眼】新聞台大戰，NCC胸有懸「鏡」？

NCC又傳出「主委疑似下指導棋」的新聞，這次爭議的對象是遞案申設新聞台已久的「鏡新聞台」。據媒體報導指出，有外部審查委員接到「關切電話」，指稱NCC主委陳耀祥對此案強力護航，甚至有資料外洩的疑慮，種種徵象引起審查委員不滿，甚至罷審。

對此，NCC發出新聞稿回應，表示罷審絕非事實，NCC仍依法持續審議中，並已啟動內部政風調查，NCC主委也表明行政中立，並無外界傳言的「關切」。

說實話，NCC下指導棋之說並不新鮮，也不意外。只是，過去從未有任何一屆的NCC委員在屆期內被傳出這麼多次的「指導棋」事件，無論質疑NCC是主導方，抑或是被授意做出各種決議，NCC的獨立性只能說是「莫再提」。

現在的NCC儼然已經完美詮釋著釋字613號解釋當中，所謂「行政一體」獨立機關的真實樣貌。令人絕望的是，就算NCC的獨立性已經不復存在，就算眾人對NCC委員仍還有一絲期待，但如今眼見NCC快要把產業都拖下水了，這般景象讓人情何以堪？

第八屆主委陳耀祥自109年8月上任至今，引發最大的爭議事件就是中天新聞台撤照一案，而後續的華視上架案也是諸多紛擾，來自總統府跟行政院的「指導說」從未間斷。但是，對於此案有異議的輿論大多認為這是民進黨政府夾帶意識形態的政治操弄，只要不是「類中天」的異己言論，NCC都還能從寬認定。

但是，沒想到「鏡新聞台」的新聞頻道申設案也出問題了。去( 109)年九月，NCC曾召開一場「電視新聞頻道申設與營運監理政策」公聽會，當時就是為了究竟要如何審理新聞台的申設案來進行討論。NCC認為，當時已有11個全國性衛廣新聞頻道(包含中天新聞台) ，但仍有多個申請案須逐案審理（包括鏡電視新聞台、東森亞洲新聞台、中台灣生活網頻道等）,因此尋求產業及學界的意見。

時隔一年，全國仍有11個全天候新聞頻道，只不過中天新聞台被換成了華視。而候審的三個申設案當中，東森亞洲新聞台的狀況不明，中台灣生活網頻道則是曾於去年3月「一度」被NCC審議通過，卻在「高層震怒」之下一夕翻案，在今年2月撤下舊案後，並同時以「台灣生活新聞頻道」重提申設案。

至於「鏡新聞台」的命運一樣多舛，108年12月送出申設案，今年1月邀請傳播學界的重要學者翁秀琪教授擔任新聞台首創之「外部公評人」，審查過程依舊卡關。而5月時，鏡電視董事長裴偉請辭後撤回原案，並於6月提出新案，重新進入申設流程，也就是這次引爆的「關切爭議」，由外部委員會進行的初審階段。

在數位匯流與行動應用服務如此廣泛且便利使用的當下，許多人都將有線電視產業視為「傳統產業」，但是引領通訊傳播政策的最高主管機關，對這個產業卻是黔驢技窮。尤有甚者，「個案審理」本來是為了讓NCC得以彈性審議跨業跨域業者的不同形態，但如今卻成了NCC用來「個案指導」的捷徑。

事有圭臬，則能處之泰然。若不然，天降指導，只是讓業者落入死棋，跟著政治的意念一同陪葬罷了。