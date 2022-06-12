全國唯一！會考沒1科及格「作文卻拿滿級分」 他曝未來想務農

111年國中教育會考成績10日正式放榜，今年作文滿分6級分的僅973人，不過彰化縣立竹塘國中卻出現一名「另類狀元」，國、英、數、自、社五科成績都是「C級分（待加強）」，卻在作文項目一舉拿下6級分的高分，讓校方也感到驚奇。

校方在臉書透露，詹豐守為今年應屆畢業生，教育會考成績是5C、作文6級分。剛看見成績表件，原以為是教務處同仁打錯，看看會考成績單果然是5C、作文6級分，再查網路資料，取得這樣成績的全國只有一位，可稱是「另類狀元」。

詹同學對讀書較無興趣，畢業後想從事農業工作，今天返校拿會考成績單也是農務工作結束後趕來學校，因此校方特地送文具筆組禮盒給詹同學，希望農忙之餘可以再發揮寫作長才，也是竹塘偏鄉農村不同於都市的生活體驗。

國文江老師也表示，詹同學雖然對讀書較無興趣，但是願意寫作文，加上心思與觀察力都很細膩，因此有機會拿高分。針對會考作文題目「多做多得」，詹同學以自身農務經驗為例寫入文章中，以下是他文章大意：