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全國唯一！會考沒1科及格「作文卻拿滿級分」 他曝未來想務農
111年國中教育會考成績10日正式放榜，今年作文滿分6級分的僅973人，不過彰化縣立竹塘國中卻出現一名「另類狀元」，國、英、數、自、社五科成績都是「C級分（待加強）」，卻在作文項目一舉拿下6級分的高分，讓校方也感到驚奇。
校方在臉書透露，詹豐守為今年應屆畢業生，教育會考成績是5C、作文6級分。剛看見成績表件，原以為是教務處同仁打錯，看看會考成績單果然是5C、作文6級分，再查網路資料，取得這樣成績的全國只有一位，可稱是「另類狀元」。
詹同學對讀書較無興趣，畢業後想從事農業工作，今天返校拿會考成績單也是農務工作結束後趕來學校，因此校方特地送文具筆組禮盒給詹同學，希望農忙之餘可以再發揮寫作長才，也是竹塘偏鄉農村不同於都市的生活體驗。
國文江老師也表示，詹同學雖然對讀書較無興趣，但是願意寫作文，加上心思與觀察力都很細膩，因此有機會拿高分。針對會考作文題目「多做多得」，詹同學以自身農務經驗為例寫入文章中，以下是他文章大意：
他從農務工作知道有做才會有得。
從小，大人就告訴我老天不會無故掉下餡餅，沒有白吃的午餐。
我羨慕別人伸手就有糖吃，但自己伸手只會被潑冷水，讓我明白自己家沒有那個能力，要有一片天，只能靠自己的雙手。
因緣際會之下，幸運地認識了一位大哥，願意手把手教我這個菜鳥，讓我可以靠自己的努力，有一技之長，才不會被社會淘汰。
磨練的道路上一定有絆腳的石頭，這時想想家中年老的父母等著我去孝敬，盼著我有成就，這是鼓勵我前進的動力。
有實際工作後，讓我更有耐心與責任心，也願意面對挑戰，別人花三年讀書，我也花了三年進化自己，在社會工作中，不要攀比，不要斤斤計較，不貪圖安逸，有益有義的都會是自己。
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