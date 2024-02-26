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新聞眼／打詐國家隊 源頭管理踢皮球

聯合報／ 本報記者李奕昕陳金松
民眾深受詐騙之苦，儘管政府成立跨部會的打詐國家隊，但成績都不佳。圖／聯合報系資料照片
民眾深受詐騙之苦，儘管政府成立跨部會的打詐國家隊，但成績都不佳。圖／聯合報系資料照片

假投資詐騙不斷攀升，政府打詐國家隊口號震天響，防制作為卻始終牛步，各機關本位主義卸責推諉，欠缺源頭管理，詐騙始終居高不下，人民持續承擔苦果。

翻開統計數據，假投資逐年攀升早是警訊，政府遲不正視，去年件數及財損創新高，還不包括未統計黑數，無數被害人傾家蕩產，政府怠忽職守。

假投資網路廣告氾濫，金管會修正證券投資信託及顧問法，卻僅處罰接獲警方通知不下架廣告的網路平台；且相關平台屬境外公司，數位部對推動在台「落地」消極，讓平台業者有恃無恐，警方半年通知下架約五萬則廣告，廣告卻還是持續上架害人。

虛擬貨幣涉及洗錢，多年來主管機關不明，各單位互踢皮球，好不容易金管會主責，卻被諷「虛擬主管機關」，管理付之闕如；如今「人人皆幣商」可脫罪，成洗錢防制漏洞，收贓制度一團亂，警方查扣須存冷錢包，還有地檢署贓物庫不收。

人頭帳戶的老問題，法務部修正洗錢防制法，卻只處罰再犯、提供帳戶三個以上或期約、收受對價，其餘由警方告誡，把犯嫌權益、法院與地檢署收案負擔，看得比被害人重要。要對人頭戶限制功能，辦法早在去年九月預告，但法務部、金管會溝通及作業效率奇差，扛不住銀行反彈壓力，上路一再延宕。

詐欺防制跨網路、金流、法律，首重源頭管理，單靠查緝無法解決。民進黨執政七年多，天天喊打詐，回頭檢視，又做出了什麼有效防制對策？台灣詐騙永遠走在政府效能之前，這樣的執政成績，能不汗顏？

國家隊 廣告 法務部 網路 虛擬貨幣 詐欺 詐騙

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