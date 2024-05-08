台積電800元以下是禮物？網曝血淚教訓：1招降低風險

台股7日在台積電（2330）、鴻海（2317）等權值股帶領下上漲130.22點，有網友討論「台積電800以下是上天的禮物嗎？」不過其他人則指出，過去也有一說是「台積電600以下是禮物」，結果許多人聽信此說法進場慘被套牢，因此建議還是分批進場，以降低風險。

大盤7日受到權值股拉抬，上漲逾百點，其中台積電（2330）終場站上800元，上漲14元，漲幅1.78%。

一名網友在論壇Dcard發文詢問「台積電800以下是上天的禮物嗎？」他表示，前陣子台積電衝上新高，股價破820元，雖然後來又回檔到740元，但接著仍再度往800點上攻，他好奇「那現在是否800以下都是上天的禮物、上天的恩賜？畢竟以後大概率只會長期往上，要多長就不知道了」。

其他人則留言「2022也說600是天上掉下來的禮物，結果那年股價也被殺到380。以後的事誰也不知道，分批買比較安全。」、「600是天上掉下來的禮物，多少人被套在那邊好幾年」、「我的禮物價目前在690左右，大盤目前在多頭，通常都摸不到，但底部會一直墊高是正確的喔」、「不會有一路往上的！就算長期往上的股票，都會遇到回調整」。

還有人留言「我先推鴻海，台積電再等等」、「當年它跌倒600下我也以為撿到天上掉下來的禮物，出手買588，沒想到從此一路下跌，跌倒400以下，給你參考」、「以週來看是對的，再過幾週800點就是地板了，之後除息之後都不會800以下」。