特斯拉被加入S&P 500指數前一年、股價翻了至少四倍 基金收益遭侵蝕

雖然被動投資看似具備相當多優勢，且對投資人來說門檻甚低，但投資人往往忽略、低估被動投資的限制與弱點；被動投資的宣傳者也往往低估了被動投資的難度。

現在，讓我們逆勢思考一下。

不完全被動的被動投資

首先讓我們談談：「被動投資」真的能被動完成嗎？都沒有需要主動判斷的成分？其實仔細思忖，不難發現所謂的被動投資，其中有大量需要投資人「主動」判斷與決定的部分。

怎麼說呢？

首先，投資人總要「選擇」一支指數型基金進行投資。前面提到，全世界有成千上萬支指數型基金，到底該選哪一支？這過程就是投資人必須主動的成分。

本文出自《世界愈亂，你愈賺》 投資人要考量的是，該買哪個類別的指數型基金？要買債券、期貨、黃金、房地產的？是要選追蹤全股市大盤的？還是要選集中於某個主題領域的？此外，還有許多以經濟體為單位的指數型基金可供選擇。該選擇美國、日本、歐洲，還是某些新興國家？

有這麼多選擇，要怎麼選、怎麼分配金額？什麼時候買進、要買多少？這些都需要投資人思考清楚、主動規劃。

有的人可能會說：選定期定額就不用煩惱那麼多了。

其實，選擇定期定額，也是一種主動的安排、選擇。即使選擇定期定額，該選哪支指數型基金，以及投資頻率、要投多少資本？這些都是自己要思考的問題。

被動投資雖然看似被動，其實蘊含大量主動的成分，不會有人替你決定、替你規劃好，需要自己設定投資策略，而最終也由你承擔這種投資策略的成果。

落後於趨勢，收益被稀釋

此外，選擇投資指數型基金，往往意味著你就放棄了領先趨勢，爭取更高獲利的機會。

大多數的指數型基金，在資金分配權重上都是以股票的市值為參數，公司愈大，它的股票的權重也愈大，這意味著指數會傾向於追高股價。

說白一點就是：股價愈漲，指數愈買。

尤其當某一個股加入指數時，指數型基金依照設定會大舉買入，也就立刻炒高該個股股價，等同於投資人嚴重地溢價買入指數型基金中的某個成分股。

我們可以這樣說，指數型基金所持有的個股，都已經進入指數，其價值已反映在股價上，並不會是最有上漲潛力的公司。

舉例來說，當特斯拉於二○二○年底被加入S&P 500 指數之前的一年間，股價翻了至少四倍。

相較於進入指數前買入特斯拉股票，二○二○年底指數買入的價格明顯是貴得多，也就侵蝕了基金的收益。

（本文出自《世界愈亂，你愈賺》作者： 王裕閔 著, 謝宇程、洪孟樊 撰文）